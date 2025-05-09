CANAL RCN
"Dios te bendiga": El emotivo saludo de Charly García con Lionel Messi que se hizo viral

El histórico encuentro entre el rockstar Charly García y el futbolista Lionel Messi, tras victoria ante Venezuela.

Lionel Messi y Charly García
Fotos: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
09:27 p. m.
El fútbol y el rock se unieron en un momento histórico que conmovió a millones. En la culminación del último partido de la Selección Argentina en el país, el ícono del rock nacional, Charly García, y el capitán de la ‘Albiceleste’, Lionel Messi, protagonizaron un emotivo encuentro que ha sido aclamado como el abrazo de dos leyendas.

La imagen de ambos, sonriendo y compartiendo un instante de complicidad, ha recorrido las redes sociales y los medios de comunicación, sellando la unión de dos de las figuras más influyentes y queridas de la cultura argentina.

Charly García y Lionel Messi en emotivo encuentro en Argentina

Charly García, visiblemente emocionado, disfrutó del partido de la Selección como un fanático más, celebrando los goles del equipo desde la tribuna.

Las cámaras captaron al músico inmerso en la pasión del fútbol, un sentimiento que se elevó al máximo cuando, tras el pitazo final, se le permitió unirse al selecto grupo que accedió al vestuario.

Allí, el esperado abrazo entre el rockstar y el astro del fútbol se concretó, inmortalizado en una fotografía que ya es parte de la historia.

La fascinación de Charly por Messi no terminó en el vestuario. El músico siguió al capitán argentino a la salida del estadio, esperando pacientemente a que terminara de atender a la prensa.

Cuando el vehículo de Messi se detuvo, el encuentro final se produjo, captado por las cámaras de los presentes. Con total sorpresa, el jugador bajó la ventanilla, y ambos intercambiaron saludos con una calidez genuina.

El gesto de Charly fue la muestra de su admiración: "Dios te bendiga", le dijo al futbolista, mientras se estrechaban la mano, una bendición que simboliza el cariño y el respeto que el rock le profesa al deporte.

Sin duda, el esperado encuentro entre Charly García y Lionel Messi no es solo una anécdota, sino un reflejo del lugar que ambos ocupan en el corazón de los argentinos.

