Boca Juniors se fija en dos del FPC: uno de Millonarios y otro de Nacional

Boca Juniors se consagró nuevamente en la Liga argentina y contó con presencia colombiana tanto en la cancha como fuera de ella. Mauricio ‘Chicho’ Serna, exjugador y actualmente dirigente de conjunto ‘Xeneize’ habló en Win Sports sobre lo hecho por el conjunto argentino.

"Boca es el único equipo del mundo y aquí tengo el ego del argentino, que ha ganado el título de Primera con juveniles, con hombres que hace cuatro meses estaban en la reserva. Creo que estamos cerrando un año brillante, el año pasado fue bueno, pero cando uno logra títulos hay un relajamiento que viene por naturaleza, pero nosotros, por el contrario, insistimos para que los resultados sean mejores. Por suerte, para la historia del club, los colombianos siempre hemos aportado nuestro granito de arena"

Sacando pecho por el título de Boca Juniors, ‘Chicho’ Serna fue preguntado sobre el futuro del equipo argentino y la posibilidad de que nuevos compatriotas lleguen al conjunto ‘Xeneize’.

Por esa razón, el colombiano no dudó en mencionar dos nombres: Daniel Ruiz y Sebastián Gómez.

"Es aburrido dar nombres, pero me llama la atención el 10 de Millonarios [Daniel Ruiz], los del Tolima siempre son interesantes, Sebastián Gómez, de Nacional, también, hay muchos nombres, aunque en estos momentos, con el debido respeto, la Liga colombiana está atravesando una caída de competencia no muy buena"

Sin embargo, horas después, 'Chicho' Serna salió al paso de esas declaraciones dadas en Win Sports y respondió lo siguiente:

“A mí me preguntan que si nosotros seguimos futbolistas colombianos, yo dije que no daba nombres porque era un irrespeto, que hay jugadores que a mí me gustan. Hablé del volante ‘10′ de Millonarios, los jugadores del Tolima son interesantes, hablé de Sebastián Gómez, pero no dije que Boca los estuviera mirando; dije que a mí, 'Chicho' Serna, me gustaban”, fueron sus palabras en el VBar Caracol.

‘Chicho’ Serna sobre el futbolista colombiano

Además, en otras declaraciones, Serna habló sobre el jugador colombiano.

"A pesar de eso (el nivel de la Liga), a nuestros jugadores desde Europa lo están viendo y se lo llevan directamente. La diferencia es que en nuestra época había que hacer un paso obligado por el fútbol de Argentina y Brasil antes de ir a las grandes ligas europeas. Hoy es algo más directo y eso dice mucho de que la importancia de nuestros futbolistas ha aumentado".

Por último, el actual dirigente habló sobre el nivel de sus dos compatriotas de Boca Juniors: