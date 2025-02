Chiefs van por su quinto Super Bowl: quieren poner en jaque el récord de Patriots y Steelers

Este domingo 9 de febrero, los Kansas City Chiefs enfrentarán a los Philadelphia Eagles para disputar el Super Bowl LIX. El equipo de Patrick Mahomes, Travis Kelce y compañía quiere lograr un tricampeonato inédito en la historia de la NFL para acercase al récord que ostentan New England Patriots y Pittsburgh Steelers.

Chiefs han jugado cuatro de las últimas cinco finales, ganado tres de ellas: LIV (31-20 vs. San Francisco 49ers), LVII (38-35 vs. Philadelphia Eagles) y LVIII (25-22 vs. San Francisco 49ers). Los Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady y Rob Gronkowski, fueron los únicos capaces de vencer al equipo de Andy Reid, cuando el 7 de febrero de 2021 los vencieron por 31-9.

De vencer al equipo de Nick Sirianni y Jalen Hurts dejarán en el camino a Green Bay Packers y New York Giants, que tienen 4 Trofeos Vince Lombardi. Igualarán la marca de San Francisco 49ers y Dallas Cowboys, que no ganan un Super Bowl desde 1995 y 1996, respectivamente. También se convertirán en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos.

Super Bowl: equipos más ganadores

New England Patriots (6): 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

Pittsburgh Steelers (6): 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009.

Dallas Cowboys (5): 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996.

San Francisco 49ers (5): 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995.

Kansas City Chiefs (4): 1970, 2020, 2023 y 2024.

Green Bay Packers (4): 1967, 1968, 1997 y 2011.

New York Giants (4): 1987, 1991, 2008 y 2012.

Denver Broncos (3): 1998, 1999 y 2016.

Las Vegas Raiders (3): 1977, 1981 y 1984.

Washington Commanders (3): 1983, 1988 y 1992.

Miami Dolphins (2): 1973 y 1974.

Los Angeles Rams (2): 2000 y 2022.

Indianapolis Colts (2): 1971 y 2007.

Baltimore Ravens (2): 2001 y 2013.

Tampa Bay Buccaneers (2): 2003 y 2021.

Super Bowl LIX: hora y dónde ver Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs