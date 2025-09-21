CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 2 del Clásico RCN 2025, hoy domingo 21 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 2 del Clásico RCN 2025 este domingo 21 de septiembre: recorrido de 58,6 km entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro El Volador en Medellín, con final en alto.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
10:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Clásico RCN 2025 continúa este domingo 21 de septiembre con la segunda jornada, que promete emociones y un fuerte examen de montaña para los corredores.

El Clásico RCN 2025: nuevo duelo en las carreteras de Colombia
RELACIONADO

El Clásico RCN 2025: nuevo duelo en las carreteras de Colombia

Tras una primera etapa que recorrió 148,3 kilómetros entre Apartadó y Turbo, marcada por el calor y la humedad del Urabá antioqueño, el pelotón se alista ahora para un día decisivo en la clasificación general.

Con un trazado recortado a 58,6 kilómetros, esta fracción puede resultar breve en distancia, pero exigente por la dureza del terreno. La partida está programada en Santa Fe de Antioquia y la meta estará en lo alto del Cerro El Volador, en Medellín, un final que augura espectáculo para los aficionados.

Una jornada corta, pero con montaña clave

El recorrido incluye una única meta volante en San Jerónimo, a los 13,3 kilómetros, donde se espera un primer movimiento del grupo. Más adelante, en el Estadero El Mono (km 19,9), los velocistas disputarán el único sprint especial del día, antes de encarar el tramo decisivo.

Remco Evenepoel, campeón mundial de contrarreloj: Pogacar quedó fuera del podio y Colombia, en el top 15
RELACIONADO

Remco Evenepoel, campeón mundial de contrarreloj: Pogacar quedó fuera del podio y Colombia, en el top 15

El gran reto llegará en el kilómetro 34,7, con un puerto de primera categoría que servirá como filtro natural y permitirá conocer a los escaladores que lucharán por la victoria. Desde allí, la carretera se empina rumbo a la línea de meta en el Cerro El Volador, donde se espera que un especialista en la montaña se lleve los honores.

Expectativa por cambio de líder

Tras lo vivido en la jornada inaugural, todo apunta a que el liderato del Clásico RCN Sistecrédito cambiará de dueño.

Con un perfil explosivo y final exigente, la segunda etapa del Clásico RCN 2025 promete emociones y un espectáculo vibrante para los amantes del ciclismo colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciclismo

Remco Evenepoel, campeón mundial de contrarreloj: Pogacar quedó fuera del podio y Colombia, en el top 15

Ciclismo

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán

Mundial de Ciclismo

Tadej Pogacar vs. Remco Evenepoel: hora y dónde ver el Mundial de Ciclismo en Colombia

Otras Noticias

ONU

Los países que reconocen el Estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU

La cumbre de la ONU se desarrollará este lunes y una decena de países confirmarán su reconocimiento formal del Estado palestino

Redes sociales

Yina Calderón, en la mira: su cuenta de Instagram fue suspendida por fuerte polémica

Yina Calderón denunció que Instagram suspendió su cuenta tras publicar supuestas pruebas que desataron polémica. Así logró recuperarla en minutos.

Meta

Asonada en La Macarena, Meta impidió la captura de alias Chimbo de Oro

Alimentos

Frutas que no son seguras para la salud del cuerpo, según endocrinóloga

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre: premio mayor