🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 2 del Clásico RCN 2025, hoy domingo 21 de septiembre: sígala en directo

El Clásico RCN 2025 continúa este domingo 21 de septiembre con la segunda jornada, que promete emociones y un fuerte examen de montaña para los corredores.

Tras una primera etapa que recorrió 148,3 kilómetros entre Apartadó y Turbo, marcada por el calor y la humedad del Urabá antioqueño, el pelotón se alista ahora para un día decisivo en la clasificación general.

Con un trazado recortado a 58,6 kilómetros, esta fracción puede resultar breve en distancia, pero exigente por la dureza del terreno. La partida está programada en Santa Fe de Antioquia y la meta estará en lo alto del Cerro El Volador, en Medellín, un final que augura espectáculo para los aficionados.

Una jornada corta, pero con montaña clave

El recorrido incluye una única meta volante en San Jerónimo, a los 13,3 kilómetros, donde se espera un primer movimiento del grupo. Más adelante, en el Estadero El Mono (km 19,9), los velocistas disputarán el único sprint especial del día, antes de encarar el tramo decisivo.

El gran reto llegará en el kilómetro 34,7, con un puerto de primera categoría que servirá como filtro natural y permitirá conocer a los escaladores que lucharán por la victoria. Desde allí, la carretera se empina rumbo a la línea de meta en el Cerro El Volador, donde se espera que un especialista en la montaña se lleve los honores.

Expectativa por cambio de líder

Tras lo vivido en la jornada inaugural, todo apunta a que el liderato del Clásico RCN Sistecrédito cambiará de dueño.

Con un perfil explosivo y final exigente, la segunda etapa del Clásico RCN 2025 promete emociones y un espectáculo vibrante para los amantes del ciclismo colombiano.