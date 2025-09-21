CANAL RCN
Remco Evenepoel, campeón mundial de contrarreloj: Pogacar quedó fuera del podio y Colombia, en el top 15

Remco Evenepoel ganó el Mundial de contrarreloj 2025 en Kigali, dejando a Pogacar fuera del podio. El colombiano Walter Vargas brilló con un top 20 histórico.

Remco Evenepoel
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
10:24 a. m.
El ciclismo volvió a vivir una jornada histórica este domingo en Kigali, Ruanda. El belga Remco Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj por tercer año consecutivo, confirmando su dominio absoluto en la especialidad y dejando sin opciones a sus rivales.

El corredor del Soudal-Quick Step no solo se quedó con la medalla de oro, sino que lo hizo de manera aplastante, alcanzando en la ruta a Tadej Pogacar, quien había salido dos minutos y medio antes y terminó cuarto, a un segundo del podio.

Evenepoel entra en la historia con su tercer arcoíris

Con esta victoria, Evenepoel iguala una marca que hasta ahora solo tenían dos leyendas: el alemán Tony Martin y el australiano Michael Rogers, quienes también lograron el triplete de manera consecutiva. Previamente, el belga se había coronado en Glasgow 2023 y en Zúrich 2024.

El podio lo completaron el australiano Jay Vine, segundo a 1’14’’, y su compatriota Ilan Van Wilder, tercero a 2’36’’. La gran sorpresa fue la ausencia de Pogacar en el podio, quien quedó cuarto, a tan solo un segundo de la medalla de bronce.

Walter Vargas, el colombiano dentro del top 20

Colombia también tuvo motivos para celebrar. Walter Vargas, único representante nacional en la prueba, se metió en el top 20 con una actuación que generó ilusión en los primeros parciales.

Llegó a ser décimo en la segunda referencia, pero un pinchazo lo relegó al puesto 14 a 4’04’’ del campeón.

Pese a la adversidad, el antioqueño cerró una gran actuación que lo mantiene como uno de los referentes del país en esta modalidad. Su desempeño en Kigali fue destacado por expertos que resaltaron su regularidad y fortaleza en un trazado exigente.

