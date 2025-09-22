CANAL RCN
🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 3 del Clásico RCN 2025, hoy lunes 22 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 3 del Clásico RCN 2025: 182,3 km entre El Santuario y Puerto Salgar. Alejandro Osorio defiende la camiseta amarilla.

septiembre 22 de 2025
08:56 a. m.
El Clásico RCN Sistecrédito 2025 continúa escribiendo historia en su primera semana de competencia.

Y es que este lunes 22 de septiembre se corre la etapa 3, un trazado de 182,3 kilómetros entre El Santuario (Antioquia) y Puerto Salgar (Cundinamarca), que por primera vez en esta edición sacará a la caravana ciclista del departamento antioqueño para adentrarse en suelo cundinamarqués.

La fracción arrancó hacia las 8:30 a. m. en el parque principal de El Santuario y podrá seguirse en directo por la señal principal del Canal RCN, la aplicación y el canal de YouTube de Deportes RCN.

Etapa con terreno para escaladores y final para velocistas

El recorrido ofrece un perfil mixto, pues es exigente en la primera parte, con ascensos que pondrán a prueba a los escaladores, pero con un final claramente diseñado para los sprinters.

La llegada en Puerto Salgar, a 385 metros sobre el nivel del mar, anticipa un desenlace rápido y emocionante.

En el camino, los ciclistas enfrentarán tres ascensos clave: el Alto Bonito, de tercera categoría a los 4,3 kilómetros; el Alto Jaime Mira, de segunda categoría a los 50,8 km; y finalmente el Alto de Monteloro, también de segunda categoría, ubicado en el kilómetro 79,5.

La camiseta amarilla en juego

El actual líder de la clasificación general, Alejandro Osorio, afronta un día crucial. Con apenas unos segundos de ventaja, deberá defender la camiseta amarilla frente a rivales de peso como Wilmar Paredes, Yonatán Castro, Wilson Peña y Rodrigo Contreras, quienes no le pierden pisada y buscarán arrebatarle el primer lugar.

La etapa promete emociones desde el arranque y será clave para definir cómo se perfila la carrera antes de los grandes retos de montaña que esperan en los próximos días.

