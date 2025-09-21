CANAL RCN
Deportes

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán

El Mundial de Ciclismo 2025 en Ruanda ya comenzó. Conozca la lista completa de los 14 ciclistas colombianos que competirán, encabezados por Egan Bernal y Paula Patiño.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
08:46 a. m.
El Mundial de Ciclismo 2025 ya es una realidad. Este domingo 21 de septiembre se dio inicio en Ruanda a la edición más histórica del certamen, pues por primera vez África recibe a la élite del pedalismo mundial.

Con Kigali como escenario, más de un millón de aficionados están listos para vibrar con un evento que promete emoción, dureza y un fervor sin precedentes.

La competencia arranca con las pruebas contrarreloj, tanto masculina como femenina, donde nombres como Tadej Pogacar y Remco Evenepoel concentrarán las miradas. Sin embargo, en Colombia la expectativa está puesta en los 14 ciclistas que representarán al país en las diferentes categorías.

La Selección Colombia en el Mundial de Ruanda

El equipo nacional llega con una nómina que mezcla experiencia y juventud. En la categoría élite masculina, la gran carta es Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, quien liderará al grupo acompañado por Walter Vargas, múltiple campeón panamericano de contrarreloj; Harold Tejada y Brandon Rivera, ambos con pasado reciente en el World Tour.

En la rama femenina, las representantes serán Paula Patiño, destacada en Europa con el Movistar Team, y Diana Peñuela, una de las ciclistas más regulares del calendario internacional.

Sub-23 y junior: el futuro del ciclismo colombiano

La nueva generación también tendrá protagonismo. En la categoría sub-23 masculina estarán Juan Felipe Rodríguez y Jaider Muñoz, mientras que en la femenina competirán Juliana Londoño y Natalia Garzón.

La lista se completa con los talentos juveniles: Jerónimo Calderón y Kevin Estupiñán en la rama masculina, y Luciana Osorio junto a Estefanía Castillo en la femenina.

El calendario irá hasta el 28 de septiembre, con el temible muro de Kigali como plato fuerte de las pruebas de ruta. Colombia confía en que su delegación deje huella en esta edición histórica del Mundial de Ciclismo.

