🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 7 del Clásico RCN 2025, hoy viernes 26 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 7 del Clásico RCN 2025 este 26 de septiembre.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
08:01 a. m.
Este viernes 26 de septiembre se disputa una de las etapas más esperadas y exigentes del calendario: la séptima jornada del Clásico RCN Sistecrédito 2025.

Los amantes del ciclismo podrán disfrutar de la transmisión de El Clásico RCN Sistecrédito 2025, etapa 7, en vivo, a través de la pantalla de Canal RCN y su aplicación, además de la señal de Antena 2 y Deportes RCN.

La etapa de hoy, que dará inicio a las 10:30 a.m. (hora local), es una verdadera prueba de fuego para los escaladores.

Con un recorrido de 201,6 kilómetros que conecta Villa María, en Caldas, con la ciudad de Pereira, los pedalistas se enfrentarán a un trazado lleno de sorpresas y ascensos de alta categoría. Desde la salida, la carrera promete ser un espectáculo de ataques y estrategias.

Etapa 7 del Clásico RCN este viernes 26 de septiembre en vivo

La jornada será un verdadero reto, con múltiples puertos de montaña que podrían cambiar la clasificación general.

El pelotón afrontará dos duros ascensos de primera categoría en Riosucio y El Descanso, un puerto de segunda en Sanclemente y uno de tercera en Anserma, sumado a varias metas volantes y sprints especiales que añadirán puntos valiosos.

Este recorrido no dejará indiferente a nadie y promete diferencias significativas en la general.

Clásico RCN Sistecrédito 2025 en vivo

Actualmente, el liderato está en manos de Diego Camargo, del Team Medellín, con una ventaja de 39 segundos sobre Wilson Peña, del Sistecrédito.

Sin embargo, la ventaja es mínima y la presión de la montaña podría hacer que la situación cambie por completo.

Los aficionados podrán seguir de cerca cada movimiento, cada fuga y cada ataque de los equipos que buscan la victoria, con la narración de Mario Sábato y el análisis de Juan Charry. No te pierdas ni un solo pedalazo de El Clásico RCN Sistecrédito 2025, etapa 7, en vivo.

La carrera culminará en la avenida 30 de Agosto de Pereira, tras una jornada que exigirá el máximo de cada ciclista.

La etapa de hoy es una de las últimas grandes oportunidades para quienes aspiran al título. Por eso, el espectáculo está garantizado para los que vean El Clásico RCN Sistecrédito 2025, etapa 7, en vivo.

