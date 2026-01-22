Millonarios sacó amplia ventaja: ¿cuáles son los clubes que más abonos vendieron para el 2026?

En las últimas horas se dieron a conocer las cifras oficiales de abonados de los clubes del fútbol profesional colombiano para el primer semestre de 2026, un termómetro que permite medir el respaldo de las hinchadas más allá de los resultados deportivos. Una vez más, Millonarios aparece como el gran líder de este listado, marcando una amplia diferencia frente al resto de instituciones del país, incluso después de un 2025 que dejó más decepciones que celebraciones para el conjunto capitalino.

Pese a no haber conseguido títulos ni objetivos relevantes durante la temporada anterior, la fidelidad de la afición ‘embajadora’ volvió a quedar en evidencia. El equipo bogotano encabeza con autoridad la venta de abonos, demostrando que su hinchada responde de manera masiva en cada inicio de campeonato, impulsada por el sentido de pertenencia y la expectativa de un nuevo comienzo.

Millonarios, líder absoluto en venta de abonos

De acuerdo con las cifras reveladas, Millonarios suma actualmente 25.650 abonados para el primer semestre de 2026, número que lo ubica muy por encima del resto de clubes del FPC. Desde la institución confían en que la cifra continúe en aumento en los próximos días y que pueda acercarse a los 28.000 abonados antes del debut como local, programado para este domingo frente a Junior de Barranquilla.

Este respaldo masivo se convierte en un impulso importante para el equipo, no solo en lo anímico, sino también en lo financiero, teniendo en cuenta que los ingresos por abonos representan una base clave para la estabilidad económica del club. Además, el acompañamiento constante en El Campín suele ser un factor determinante en el rendimiento deportivo a lo largo del semestre.

Nacional, Cali y un ranking con sorpresas

En la segunda posición del listado aparece Atlético Nacional, que supera los 18.000 abonos vendidos, ratificando su condición de uno de los clubes con mayor convocatoria del país. El podio lo completa Deportivo Cali, que ha logrado superar los 10.000 abonos, una cifra destacable teniendo en cuenta los retos deportivos y administrativos que ha enfrentado en los últimos años.

Independiente Santa Fe se ubica más atrás, con alrededor de 7.000 abonados, mientras que Once Caldas ya superó los 6.000. Uno de los datos que más llama la atención es el de América de Cali, que de manera sorpresiva cierra el top-10 con apenas 900 personas abonadas para el primer semestre de 2026.

Estas cifras reflejan realidades distintas entre los clubes, pero confirman que, más allá de los resultados recientes, Millonarios mantiene una conexión sólida con su hinchada, que vuelve a responder de forma contundente en las tribunas al inicio de una nueva temporada.