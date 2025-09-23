CANAL RCN
Deportes

¿Cuáles son los clubes que más jugadores aportan a la selección Colombia sub-20 en el Mundial?

César Torres ya entregó la lista definitiva de mundialistas y estos son los clubes que más aportan jugadores a la selección Colombia.

Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
04:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia Sub-20 ya tiene definida su nómina para disputar el Mundial que comenzará en territorio chileno este fin de semana. El entrenador César Torres anunció la lista de 21 jugadores convocados, conformando un grupo que mezcla talento local con jóvenes que ya se encuentran en el fútbol internacional. El objetivo es claro: competir al más alto nivel y buscar una actuación histórica para el país en esta categoría.

Dentro de la convocatoria aparecen futbolistas de diferentes ligas y equipos, lo que demuestra el buen trabajo de scouting y el seguimiento realizado por el cuerpo técnico. El reto será consolidar el buen juego que mostró la ‘tricolor’ en el Sudamericano Sub-20 y mejorar los resultados frente a rivales de gran peso que también llegarán con sus mejores promesas.

Las figuras de la selección Colombia sub-20 a seguir en el Mundial
RELACIONADO

Las figuras de la selección Colombia sub-20 a seguir en el Mundial

Atlético Nacional y América, los que más aportaron jugadores

El fútbol colombiano tiene una presencia destacada en la lista de convocados, ya que cuatro clubes del FPC son los que más aportaron futbolistas a esta selección. Atlético Nacional encabeza el listado con tres representantes: Simón García Valero, Elkin Rivero Almario y Luis Landázuri Cuenú, quienes se proyectan como piezas importantes en la zona defensiva y de mediocampo.

América de Cali también aporta tres nombres: Kener González Mosquera, José Cavadía Pedraza y Joel Romero. Los tres vienen de un proceso de formación sólido y buscarán consolidarse como alternativas para el presente y futuro del club y de la selección. Millonarios FC y Fortaleza CEIF completan el grupo de clubes con mayor representación, cada uno con dos jugadores: Carlos Sarabia Barrios y Neiser Villarreal por el lado embajador, mientras que Jordan García Bonnet y Emilio Aristizábal defenderán la camiseta del equipo bogotano.

Una mezcla de talento nacional e internacional

La lista definitiva también incluye a futbolistas que militan en el exterior, como Alexéi Rojas en Arsenal de Inglaterra, Yeimar Mosquera en Aston Villa Sub-21, Weimar Vivas en Red Bull Bragantino de Brasil, Jordan Barrera en Botafogo y Jhon Rentería en Sarmiento de Argentina. Estos jugadores aportarán la experiencia de entrenar y competir en entornos internacionales, lo que puede ser clave en partidos de alta exigencia.

Todo listo ¿cuándo debutará la selección Colombia en el Mundial sub-20?
RELACIONADO

Todo listo ¿cuándo debutará la selección Colombia en el Mundial sub-20?

Con esta nómina, la selección Colombia Sub-20 llega con una base sólida para soñar con una gran participación en el Mundial de Chile. La afición espera que este grupo de jóvenes pueda dejar en alto el nombre del país y mostrar el futuro prometedor del fútbol colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Las figuras de la selección Colombia sub-20 a seguir en el Mundial

Teófilo Gutiérrez

Fiscalía toma radical decisión sobre la denuncia de un prestamista contra Teófilo Gutiérrez

Estados Unidos

Conmoción: murió una leyenda del fútbol americano

Otras Noticias

Secuestro en Colombia

Desgarrador relato de pareja que fue secuestrada en Cundinamarca: “Si nos movíamos nos iban a disparar”

Durante seis horas, el hombre y la mujer fueron secuestrados por personas que se hacían pasar como miembros del Clan del Golfo.

México

Muerte de B-King y Regio Clown en México: Claudia Sheinbaum se pronuncia y descarta impacto diplomático

La presidenta de México habló sobre la relación diplomática con Colombia y asegura coordinación binacional en la investigación del doble homicidio.

Finanzas personales

Razones por las que sus llaves de Bre-B podrían ser bloqueadas: tome nota

Inteligencia Artificial

Artista hecha con IA firmó millonario contrato discográfico por 3 millones de dólares

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos