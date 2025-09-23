¿Cuáles son los clubes que más jugadores aportan a la selección Colombia sub-20 en el Mundial?

La selección Colombia Sub-20 ya tiene definida su nómina para disputar el Mundial que comenzará en territorio chileno este fin de semana. El entrenador César Torres anunció la lista de 21 jugadores convocados, conformando un grupo que mezcla talento local con jóvenes que ya se encuentran en el fútbol internacional. El objetivo es claro: competir al más alto nivel y buscar una actuación histórica para el país en esta categoría.

Dentro de la convocatoria aparecen futbolistas de diferentes ligas y equipos, lo que demuestra el buen trabajo de scouting y el seguimiento realizado por el cuerpo técnico. El reto será consolidar el buen juego que mostró la ‘tricolor’ en el Sudamericano Sub-20 y mejorar los resultados frente a rivales de gran peso que también llegarán con sus mejores promesas.

Atlético Nacional y América, los que más aportaron jugadores

El fútbol colombiano tiene una presencia destacada en la lista de convocados, ya que cuatro clubes del FPC son los que más aportaron futbolistas a esta selección. Atlético Nacional encabeza el listado con tres representantes: Simón García Valero, Elkin Rivero Almario y Luis Landázuri Cuenú, quienes se proyectan como piezas importantes en la zona defensiva y de mediocampo.

América de Cali también aporta tres nombres: Kener González Mosquera, José Cavadía Pedraza y Joel Romero. Los tres vienen de un proceso de formación sólido y buscarán consolidarse como alternativas para el presente y futuro del club y de la selección. Millonarios FC y Fortaleza CEIF completan el grupo de clubes con mayor representación, cada uno con dos jugadores: Carlos Sarabia Barrios y Neiser Villarreal por el lado embajador, mientras que Jordan García Bonnet y Emilio Aristizábal defenderán la camiseta del equipo bogotano.

Una mezcla de talento nacional e internacional

La lista definitiva también incluye a futbolistas que militan en el exterior, como Alexéi Rojas en Arsenal de Inglaterra, Yeimar Mosquera en Aston Villa Sub-21, Weimar Vivas en Red Bull Bragantino de Brasil, Jordan Barrera en Botafogo y Jhon Rentería en Sarmiento de Argentina. Estos jugadores aportarán la experiencia de entrenar y competir en entornos internacionales, lo que puede ser clave en partidos de alta exigencia.

Con esta nómina, la selección Colombia Sub-20 llega con una base sólida para soñar con una gran participación en el Mundial de Chile. La afición espera que este grupo de jóvenes pueda dejar en alto el nombre del país y mostrar el futuro prometedor del fútbol colombiano.