CANAL RCN
Deportes

Todo listo ¿cuándo debutará la selección Colombia en el Mundial sub-20?

Ya está todo listo para que inicie el Mundial sub-20 y acá le contamos cuándo debutará la selección Colombia.

Neyser Villarreal
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
05:42 p. m.
El ambiente futbolero se respira en Sudamérica con la cuenta regresiva para el inicio del Mundial Sub-20, que este año tendrá como sede a Chile. La expectativa es alta para la Selección Colombia, que buscará dejar en alto el nombre del país en una de las vitrinas más importantes para el talento juvenil.

Este lunes 22 de septiembre, el entrenador César Torres entregó oficialmente la nómina de 21 jugadores que representarán al país en el certamen. La lista mantiene la base de futbolistas que disputó el Sudamericano de la categoría, apostando por la continuidad y el conocimiento del estilo de juego que ha venido trabajando el cuerpo técnico. Entre los convocados se destacan varias figuras que ya han tenido minutos en el fútbol profesional, lo que eleva el optimismo de cara al debut.

El torneo comienza este sábado

El Mundial Sub-20 se pondrá en marcha el próximo sábado con el duelo inaugural entre Corea del Sur y Ucrania, programado para las 3:00 p.m. (hora colombiana). Este será el primer paso de un campeonato que promete emociones y que reunirá a las mejores selecciones juveniles del planeta.

Por su parte, el debut de la Selección Colombia está programado para el lunes 29 de septiembre, cuando enfrente a Arabia Saudita a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana). Será el primer gran examen para los dirigidos por César Torres, quienes esperan comenzar con pie derecho su camino hacia los octavos de final.

La ilusión de un país entero

La participación de Colombia en el Mundial Sub-20 genera ilusión entre los aficionados y los clubes que han aportado jugadores a la nómina. Más allá de los resultados, este torneo es una vitrina para mostrar el talento joven y proyectar futuras estrellas para la Selección de mayores.

Todos los partidos de la ‘Tricolor’ podrán verse a través de la pantalla del Canal RCN, lo que garantiza que la afición podrá acompañar desde casa cada paso de la selección. El sueño mundialista está en marcha y el país espera celebrar una actuación histórica en tierras chilenas.

