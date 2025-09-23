Las figuras de la selección Colombia sub-20 a seguir en el Mundial

La cuenta regresiva terminó y la selección Colombia Sub-20 ya está lista para afrontar el Mundial que comenzará este sábado en territorio chileno. El entrenador César Torres dio a conocer la lista definitiva de 21 jugadores que representarán al país en esta importante cita. El estratega confía en el gran talento de este grupo, que mezcla jugadores que ya han demostrado su capacidad en el Sudamericano con otros que llegan en un gran momento en sus clubes.

La expectativa es alta y no es para menos: el plantel cuenta con futbolistas que, a pesar de su corta edad, ya despiertan el interés de equipos en el exterior y son vistos como promesas de gran proyección para el futuro del balompié nacional.

Neyser Villarreal, el goleador que buscará consolidarse

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Neyser Villarreal, delantero de Millonarios que, aunque no ha podido marcar con el equipo profesional en el FPC, brilló con luz propia en el Sudamericano Sub-20, donde fue el máximo goleador del certamen. Su rendimiento no pasó desapercibido y ya tiene todo acordado para vincularse a Cruzeiro de Brasil después del torneo. Este Mundial podría ser el escenario perfecto para confirmar su talento y dar el salto definitivo al fútbol internacional.

Otros jugadores que llegan con grandes expectativas son Oscar Perea, quien actualmente milita en el AVS Futebol de Portugal, y Jordan Barrera, jugador del Botafogo de Brasil. Perea busca consolidarse en Europa tras su paso por Atlético Nacional y Racing de Estrasburgo, mientras que Barrera quiere recuperar continuidad y demostrar que su calidad sigue intacta desde su etapa en Junior.

Emilio Aristizábal y Yeimar Mosquera, claves en ataque y defensa

El frente de ataque también contará con Emilio Aristizábal, actual jugador de Fortaleza CEIF en condición de préstamo desde Atlético Nacional. Aristizábal ha tenido un rendimiento destacado en el FPC y se perfila como uno de los referentes ofensivos para esta cita mundialista.

En la zona defensiva, todas las miradas estarán puestas en Yeimar Mosquera, quien juega en el equipo sub-21 de Aston Villa en Inglaterra. Su experiencia en el fútbol europeo le permitirá ser un líder en la zaga colombiana y aportar solidez en los momentos de mayor presión.

La selección Colombia Sub-20 sueña con un papel histórico en el Mundial de Chile, y estos nombres serán determinantes para lograrlo. La afición espera que el talento y la disciplina de este grupo se traduzcan en resultados que pongan nuevamente al país en lo más alto del fútbol juvenil internacional.