Quedó definido el cuadro de la Copa BetPlay 2026: así serán los cruces de octavos de final

La Copa BetPlay Dimayor 2026 ya tiene listo su camino hacia la gran final. Tras finalizar la fase previa de la competencia, quedaron definidos los enfrentamientos de eliminación directa que reunirán a clubes de la Liga BetPlay y del Torneo BetPlay en la lucha por uno de los títulos más importantes del fútbol colombiano.

La organización del campeonato confirmó el cuadro completo del certamen, permitiendo que los equipos conozcan desde ahora los posibles rivales que podrían enfrentar en las siguientes rondas.

Los cruces de la Copa BetPlay 2026 ya están definidos

Entre los duelos más llamativos de esta fase aparece el clásico barranquillero entre Junior y Barranquilla FC, un enfrentamiento que genera expectativa por la rivalidad regional.

También destacan los choques entre Atlético Nacional y Tigres, así como el partido entre América de Cali y Real Cartagena.

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Los cruces confirmados son:

Internacional de Bogotá vs Internacional de Palmira (el ganador enfrentará a Real Cundinamarca).

Deportes Tolima vs Deportes Quindío (el ganador jugará contra Llaneros).

América de Cali vs Real Cartagena (el ganador se medirá a Pereira).

Junior vs Barranquilla FC (el ganador enfrentará a Millonarios).

Atlético Nacional vs Tigres (el ganador jugará contra Deportivo Cali).

Deportivo Pasto vs Bogotá FC (el ganador enfrentará a Independiente Medellín).

Once Caldas vs Envigado (el ganador se cruzará con Alianza Valledupar).

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena (el ganador enfrentará a Fortaleza.

Equipos de torneos internacionales entran en acción

Uno de los aspectos más atractivos de esta instancia es el ingreso de varios equipos que disputan o disputaron competencias internacionales durante la temporada, representando a Colombia en Copa Sudamericana y Libertadores.

Clubes tradicionales como Atlético Nacional, Junior, América de Cali, Santa Fe y Millonarios aparecen como algunos de los favoritos para avanzar en el cuadro, aunque la historia reciente del torneo ha demostrado que los equipos del ascenso también pueden convertirse en protagonistas.

Con los cruces definidos, la Copa BetPlay 2026 inicia una nueva etapa en la que cualquier error puede ser definitivo. Los clubes ya conocen su ruta hacia la final y ahora todo se resolverá dentro de la cancha.