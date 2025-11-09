Colombia, entre los países que más solicitaron boletas en la preventa del Mundial 2026

La FIFA entregó este jueves 11 de septiembre un balance preliminar sobre la demanda de entradas para el Mundial de Estados Unidos 2026 y Colombia sorprendió al ubicarse entre los cinco países con más solicitudes en el Sorteo de Preventa de Visa. El informe destaca la enorme expectativa que existe en torno a la cita orbital y confirma, una vez más, que la hinchada colombiana es una de las más apasionadas del planeta.

Según el reporte, más de 1.5 millones de aficionados de 210 países ya se inscribieron en el sorteo, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre. Los países con mayor número de solicitudes hasta el momento son Estados Unidos, México y Canadá —las naciones anfitrionas— seguidos Colombia y Argentina. Este dato refleja no solo el interés de los hinchas cafeteros en acompañar a la Tricolor, sino también la magnitud del evento que será el primer Mundial con 48 selecciones.

La pasión de los hinchas colombianos se hace sentir

El ingreso de Colombia en el top-5 mundial de solicitudes es una clara muestra del fervor con el que el público vive cada clasificación. Tras asegurarse un cupo directo en las eliminatorias, miles de seguidores han comenzado a organizar su viaje para acompañar a la Selección en suelo norteamericano. La alta demanda de entradas también representa un impulso para la economía del turismo en las ciudades sede, que esperan recibir a miles de colombianos vestidos de amarillo en las tribunas.

FIFA destaca el interés global por la Copa del Mundo

Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, celebró la masiva participación en esta primera fase de venta. “La gran cantidad de inscripciones presentadas es un testimonio del enorme entusiasmo que ha despertado en todo el mundo la Copa Mundial de la FIFA 26 y hasta qué punto se convertirá en un hito en la historia del fútbol”, aseguró.

Una vez cierre el plazo, la FIFA comunicará los resultados a los aficionados que obtuvieron cupo en la preventa. Para Colombia, la noticia reafirma que la ilusión por ver a la Tricolor en otro Mundial está más viva que nunca.