Colombia goleó sobre el final a Australia y se despidió del 2025: vea el resumen y los goles

La selección Colombia firmó su presentación final del año con una victoria convincente 3-0 sobre Australia en el amistoso disputado en Nueva York, un examen que sirvió como cierre oficial de la preparación de la ‘tricolor’ en este 2025 y como impulso anímico para lo que será el inicio del camino hacia el Mundial de Estados Unidos 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó con la misión de dejar buenas sensaciones tras el triunfo ante Nueva Zelanda y cumplió con solvencia en un estadio repleto de aficionados colombianos que convirtieron el Citi Field en una fiesta.

Durante gran parte del encuentro, Colombia tuvo dificultades para encontrar espacios frente a un rival ordenado y físico que planteó un compromiso exigente. Sin embargo, la paciencia, la circulación del balón y los ajustes ofensivos en la segunda mitad terminaron marcando la diferencia. El juego, que parecía encaminarse a un empate sin goles, tuvo un giro definitivo en el tramo final.

James Rodríguez abrió el camino desde el punto penal

El desequilibrio llegó al minuto 75’, cuando Santiago Arias cayó dentro del área tras un leve agarrón de un defensor australiano. La árbitra central no dudó y sancionó pena máxima a favor de Colombia. James Rodríguez, líder y referente del seleccionado, tomó la responsabilidad y ejecutó con total precisión: remate abajo al palo izquierdo mientras el portero se lanzaba al lado contrario. El 1-0 abrió el partido y encendió al público cafetero que ya veía venir un cierre vibrante.

A partir de ese momento, la confianza colombiana creció notablemente, y los espacios que antes parecían inexistentes se multiplicaron. El dominio pasó a ser absoluto y las oportunidades comenzaron a llegar con mayor claridad.

Díaz y Lerma sellaron una noche redonda para la ‘tricolor’

Impulsada por el envión anímico del primer gol, Colombia encontró el segundo tanto en una jugada rápida que culminó Luis Díaz con su habitual potencia y precisión en el área rival. Ya con Australia desbordada, Jefferson Lerma firmó el 3-0 definitivo en los minutos finales, completando una presentación sólida, eficaz y llena de determinación por parte del equipo nacional.

El compromiso reunió a 23.140 aficionados, en su mayoría colombianos, quienes celebraron cada gol como un anticipo de lo que esperan ver el próximo año cuando la selección termine de afinar detalles rumbo al Mundial 2026. Con esta victoria, la ‘tricolor’ despide el 2025 con optimismo y la sensación de que el proyecto de Néstor Lorenzo sigue avanzando con paso firme.