CANAL RCN
Deportes

Colombia goleó sobre el final a Australia y se despidió del 2025: vea el resumen y los goles

Colombia venció a Australia en la noche de este 18 de noviembre y ya piensa en lo que será el 2026.

Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
10:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia firmó su presentación final del año con una victoria convincente 3-0 sobre Australia en el amistoso disputado en Nueva York, un examen que sirvió como cierre oficial de la preparación de la ‘tricolor’ en este 2025 y como impulso anímico para lo que será el inicio del camino hacia el Mundial de Estados Unidos 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó con la misión de dejar buenas sensaciones tras el triunfo ante Nueva Zelanda y cumplió con solvencia en un estadio repleto de aficionados colombianos que convirtieron el Citi Field en una fiesta.

Revelaron la verdadera y triste razón por la que Daniel Muñoz dejó la selección Colombia
RELACIONADO

Revelaron la verdadera y triste razón por la que Daniel Muñoz dejó la selección Colombia

Durante gran parte del encuentro, Colombia tuvo dificultades para encontrar espacios frente a un rival ordenado y físico que planteó un compromiso exigente. Sin embargo, la paciencia, la circulación del balón y los ajustes ofensivos en la segunda mitad terminaron marcando la diferencia. El juego, que parecía encaminarse a un empate sin goles, tuvo un giro definitivo en el tramo final.

James Rodríguez abrió el camino desde el punto penal

El desequilibrio llegó al minuto 75’, cuando Santiago Arias cayó dentro del área tras un leve agarrón de un defensor australiano. La árbitra central no dudó y sancionó pena máxima a favor de Colombia. James Rodríguez, líder y referente del seleccionado, tomó la responsabilidad y ejecutó con total precisión: remate abajo al palo izquierdo mientras el portero se lanzaba al lado contrario. El 1-0 abrió el partido y encendió al público cafetero que ya veía venir un cierre vibrante.

A partir de ese momento, la confianza colombiana creció notablemente, y los espacios que antes parecían inexistentes se multiplicaron. El dominio pasó a ser absoluto y las oportunidades comenzaron a llegar con mayor claridad.

Figura de la Selección Colombia no se guardó nada y reveló de qué equipo grande del FPC es hincha
RELACIONADO

Figura de la Selección Colombia no se guardó nada y reveló de qué equipo grande del FPC es hincha

Díaz y Lerma sellaron una noche redonda para la ‘tricolor’

Impulsada por el envión anímico del primer gol, Colombia encontró el segundo tanto en una jugada rápida que culminó Luis Díaz con su habitual potencia y precisión en el área rival. Ya con Australia desbordada, Jefferson Lerma firmó el 3-0 definitivo en los minutos finales, completando una presentación sólida, eficaz y llena de determinación por parte del equipo nacional.

El compromiso reunió a 23.140 aficionados, en su mayoría colombianos, quienes celebraron cada gol como un anticipo de lo que esperan ver el próximo año cuando la selección termine de afinar detalles rumbo al Mundial 2026. Con esta victoria, la ‘tricolor’ despide el 2025 con optimismo y la sensación de que el proyecto de Néstor Lorenzo sigue avanzando con paso firme.

Luis Díaz y Jefferson Lerma liquidaron la historia ante Australia con dos goles sobre el final
RELACIONADO

Luis Díaz y Jefferson Lerma liquidaron la historia ante Australia con dos goles sobre el final

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz y Jefferson Lerma liquidaron la historia ante Australia con dos goles sobre el final

James Rodríguez

¡Apareció James! El '10' destrabó el partido frente a Australia con esta anotación

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Colombia 3-0 Australia, amistoso internacional: vea el partido en directo aquí

Otras Noticias

Chile

Hasta 10.000 pasajeros se verán afectados por huelga de pilotos: vuelos de Latam podrían suspenderse durante el resto de la semana

La compañía informó que los vuelos afectados serán, en su mayoría, domésticos y ofrecerá a sus pasajeros una alternativa en un tiempo no mayor a 24 horas.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Miles de personas están celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

EPS

Llamado de emergencia de la Personería por colapso de la Nueva EPS en Bogotá: cifras alarmantes

Elecciones presidenciales 2026

Héctor Olimpo oficializa su aspiración presidencial con la entrega de 1,7 millones de firmas

Redes sociales

La Liendra explotó ante las críticas a su documental sobre la tragedia de Armero