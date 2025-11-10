CANAL RCN
Deportes Video

¡Golazo de Lucumí! Colombia derrota 1-0 a México en amistoso previo al Mundial 2026

Con un pase magistral de James Rodríguez y definición de Lucumí, Colombia vence 1-0 a México en amistoso previo al Mundial 2026.

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
08:35 p. m.
La Selección Colombia inició ganando desde el arranque en su encuentro de fogueo con miras al Mundial 2026. Con un juego ofensivo y vertical, el equipo de Néstor Lorenzo domina las acciones frente a México y se impone 1-0 gracias a una precisa acción de balón parado.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia (1) vs. México (0) amistoso FIFA: siga las emociones del duelo aquí
Este prometedor inicio pone a ganar a Colombia en partido amistoso y consolida las buenas sensaciones del equipo en la cancha del AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Colombia se va arriba del marcador frente a México en Texas

El control colombiano se hizo evidente desde el pitazo inicial, con el mediocampo y la banda derecha trabajando activamente a través de la conexión entre Daniel Muñoz, James Rodríguez y Kevin Serna.

Fue precisamente la insistencia en el área rival la que generó la jugada de peligro que derivó en la apertura del marcador.

La magia de James y la definición de Lucumí

El gol llegó en el minuto 16, tras una jugada inteligente de Luis Suárez. El delantero se tiró por el costado para forzar una falta que le dio a Colombia una valiosa oportunidad de pelota quieta. Como es habitual, el encargado de ejecutar fue James Rodríguez.

El "10" de la selección demostró su calidad al enviar un centro magistral, combado y al punto exacto.

En el corazón del área, emergió Jhon Lucumí para rematar y vencer al portero mexicano. Este golazo no solo puso a la selección 1-0 arriba, sino que confirmó que la Tricolor no ha venido a especular en su victoria en amistoso, enseñando los dientes y mostrando un planteamiento ofensivo desde los primeros compases.

El encuentro contra México, uno de los países anfitriones del Mundial 2026, es de vital importancia para el cuerpo técnico. La ventaja temprana es una inyección de confianza para el plantel, que busca afianzar los esquemas de juego y consolidar la química grupal.

La efectividad en el área, demostrada con esta victoria en amistoso por la mínima diferencia, será crucial en la hoja de ruta que Colombia tiene trazada para asegurar una destacada participación en la próxima cita mundialista. El partido sigue en marcha, y la sensación es que Colombia tiene el control del duelo.

