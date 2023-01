¿Tomás Ángel podrá ser el reemplazo de Jhon Durán? Otra polémica resuelta

El fichaje de Jhon Jader Durán por Aston Villa seguramente le dará mayor estatus al fútbol colombiano y más pensando en que el delantero es una de las mayores proyecciones del continente para el futuro.

Sin embargo, el mal trago de esto es que el joven goleador de 19 años deberá dejar la concentración de la Selección Colombia sub-20 que se prepara en Cali para el inicio del Sudamericano y existen altas probabilidades de que no regrese para más adelante.

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en la mañana de este martes en el que informa de la decisión de Aston Villa de tener a Durán lo antes posible en Inglaterra para realizar exámenes médicos y firmar el contrato. Además, la lesión de Ollie Watkins y la posible partida de Danny Ings al Southampton, harían que el entrenador Unai Emery necesite a su nuevo futbolista cuanto antes.

Seguramente esta situación le traerá sentimientos encontrados a Jhon Jader. Por un lado, se le frustraría el sueño de disputar el Sudamericano sub-20 que a él mismo le traía mucha ilusión, pero también cumplirá más pronto de lo pensado su sueño de jugar en la élite del fútbol mundial y debido a las lesiones en el ataque de los 'villanos', tendría la oportunidad perfecta de ir ganando terreno de inmediato.

¿Selección Colombia podrá convocar un reemplazo de Jhon Durán?

La ausencia de Jhon Jader Durán sembró la duda para un posible reemplazo en la convocatoria de la Selección Colombia. Pues el torneo todavía no ha iniciado y de irse definitivamente el delantero, Héctor Cárdenas solo contaría con 22 jugadores. En adelante, se empezó a especular con la chance de un llamado para Tomás Ángel, quien acaparó la atención en redes sociales hace dos semanas luego de no haber sido incluido en la lista de citados para el certamen.

El hijo de Juan Pablo Ángel hizo parte del proceso de la selección e incluso era el capitán, pero de manera sorpresiva, Cárdenas lo dejó fuera por el poco ritmo de juego que tuvo con Atlético Nacional en el último semestre, según explicó en rueda de prensa. Lamentablemente, Tomás no podrá reemplazar a Durán en la 'tricolor'.

De acuerdo al reglamento de la Conmebol, una vez una selección confirme la lista de 23 jugadores convocados, solo se podrán hacer cambios por lesión grave, enfermedad o contagio de covid-19. Además, estos casos deberán pasar por la Comisión Médica de la entidad para que las sustituciones sean aprobadas.

Así las cosas, al tratarse de una baja por negociación, la Conmebol no permite cambios en la nómina de convocados, por lo que de no ser cedido por Aston Villa, la Selección Colombia no contará ni con Jhon Jader Durán ni con ningún otro jugador como reemplazo para el Sudamericano-sub 20.