Atento a posibles cambios en la selección: Néstor Lorenzo fue visto en tribuna de estadio

La Selección Colombia Sub-20 inició con pie derecho su camino en el Mundial de la categoría tras vencer 1-0 a Arabia Saudita en Talca, Chile. Más allá del valioso triunfo, la presencia del entrenador de la selección absoluta, Néstor Lorenzo, llamó la atención en el estadio y fue motivo de reconocimiento por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, que destacó el compromiso del técnico argentino por respaldar de cerca a las nuevas generaciones del balompié nacional.

En sus canales oficiales, la FCF publicó un mensaje en el que resaltó la unión entre procesos y la importancia de que el seleccionador mayor acompañe a los juveniles. “En el debut de nuestra Selección Colombia Sub-20, el DT Néstor Lorenzo acompañó y compartió con los jugadores y cuerpo técnico, reafirmando que la unión es nuestra mayor fortaleza. Todos somos un solo equipo, ¡Colombia dame esos 5!”, fue el mensaje compartido en la cuenta de X.

Un gesto de respaldo y compromiso

La presencia de Lorenzo no pasó desapercibida, pues estuvo acompañado por Iván Novella, director deportivo de la FCF, además de los presidentes Óscar Martán (Internacional de Palmira) y Carlos Murillo (Leones). Su asistencia refleja el interés de la Federación en fortalecer los vínculos entre la selección absoluta y las categorías menores, con el objetivo de potenciar a los jugadores que en el futuro podrían vestir la camiseta tricolor en las eliminatorias y en las grandes competencias internacionales.

Este gesto también representa un mensaje de confianza para los futbolistas Sub-20, que sienten el respaldo directo del cuerpo técnico de mayores en un torneo que funciona como vitrina para talentos que buscan consolidarse en el panorama internacional.

Colombia mira con ilusión hacia la segunda jornada

El triunfo por la mínima diferencia ante Arabia Saudita, gracias al gol de Óscar Perea, le permitió a Colombia sumar sus primeros tres puntos y acomodarse en el liderato del Grupo F. Ahora, el equipo juvenil se prepara para enfrentar a Noruega el próximo jueves, en un duelo directo entre ganadores de la primera fecha.

La presencia de Néstor Lorenzo en el estadio no solo envió un mensaje de respaldo, sino que también permitió al seleccionador observar de primera mano a los futuros talentos que podrían reforzar a la selección mayor en los próximos años. Un paso más en la consolidación de un proyecto que busca la continuidad y la unión en todas las categorías del fútbol colombiano.