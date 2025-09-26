Cristiano Ronaldo cada vez se acerca más a los 1.000 goles: ¿cuántos lleva?

Cristiano Ronaldo continúa escribiendo capítulos dorados en su carrera. Este viernes 26 de septiembre, el portugués volvió a brillar con la camiseta de Al Nassr al marcar un gol en la victoria 2-0 frente a Al Ittihad, por la cuarta jornada de la Liga de Arabia Saudita. El atacante luso, que a sus 40 años mantiene un nivel de élite, se acerca cada vez más al récord de los 1.000 goles como futbolista profesional, un registro que lo consolidaría de forma definitiva como el máximo anotador en la historia del deporte.

El compromiso inició con un Al Nassr dominante, que se fue en ventaja gracias al senegalés Sadio Mané. El africano abrió el marcador tras una combinación rápida en el borde del área, desatando la alegría de los hinchas locales. Sin embargo, la jugada que encendió el estadio llegó en el segundo tiempo: Mané volvió a ser protagonista, esta vez como asistente, al enviar un centro preciso que encontró a Cristiano llegando desde atrás. El portugués anticipó a la defensa y con un remate cruzado decretó el 2-0 definitivo.

Un paso más hacia los 1.000 goles

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo llegó a 946 goles como profesional, una cifra que lo deja a solo 54 de alcanzar la histórica barrera de los 1.000 tantos. Ningún otro jugador en actividad se encuentra tan cerca de esta marca, lo que hace aún más impresionante la vigencia del portugués. Su capacidad para mantenerse competitivo en ligas de alto nivel y torneos internacionales es prueba de su disciplina y ambición por seguir rompiendo récords.

Al Nassr, firme en la liga saudí

La victoria frente a Al Ittihad permite a Al Nassr mantenerse en la parte alta de la tabla y alimentar sus aspiraciones de pelear por el título. El técnico local valoró el compromiso de su capitán y el aporte de Sadio Mané, destacando la sociedad que han formado ambos futbolistas en el frente de ataque. Con Cristiano en modo goleador, el equipo de Riad sabe que tiene una ventaja importante para enfrentar el resto del torneo y seguir aspirando a conquistar todos los objetivos de la temporada.