Colombia Sub-20 está en la semifinal del Mundial: próximo rival, fecha y hora del partido

La Selección Colombia Sub-20 escribió una nueva página en su camino futbolístico al derrotar 3-2 a España y clasificar a las semifinales del Mundial.

En un partido vibrante disputado este sábado 11 de octubre, los dirigidos por César Torres demostraron carácter, talento y una fe inquebrantable en el camino hacia el título.

Próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-20

Luego de derrotar a España en cuartos de final, Colombia enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20 en las semifinales y este juego ya empieza a encender la ilusión de todo un país.

El protagonista de la noche fue Neyser Villarreal, el joven delantero que se vistió de héroe al marcar los tres goles con los que Colombia se impuso sobre la selección española.

Su actuación fue determinante para sellar la clasificación y reafirmar el gran momento del conjunto cafetero con un juego ofensivo que ha cautivado a los aficionados.

El combinado nacional, tras un primer tiempo intenso, supo mantener la calma en los minutos finales, resistiendo la presión del rival y asegurando un triunfo histórico. España, pese a reaccionar con dos tantos, no logró igualar el marcador ante la efectividad de la Tricolor.

Argentina será el nuevo reto de los colombianos en el Mundial Sub-20

El próximo desafío será monumental: Colombia vs Argentina Mundial Sub 20 semifinales, un duelo que promete emociones al límite. El conjunto albiceleste viene de derrotar 2-0 a México con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, consolidando su candidatura al título.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de octubre a las 6:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por el Canal RCN. Los fanáticos ya se preparan para un clásico sudamericano de alto voltaje, en el que ambos equipos buscarán un lugar en la gran final y seguir soñando con levantar el trofeo mundial.

Con fe, talento y la inspiración de una generación que promete, Colombia se acerca cada vez más a la gloria.