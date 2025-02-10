Colombia utilizó tarjeta verde en el Mundial Sub-20 y evitó penalti de Noruega: ¡Polémica!

La Selección Colombia protagonizó un momento inédito en el Mundial Sub-20 al hacer uso de la tarjeta verde, una herramienta que permite a los equipos solicitar la revisión de una jugada mediante el VAR.

La acción se presentó en el minuto 20' del compromiso frente a Noruega, cuando la juez central sancionó un penalti en contra por una supuesta mano dentro del área.

El gesto inmediato del cuerpo técnico colombiano, mostrando la tarjeta verde al cuarto árbitro, permitió activar la revisión de la jugada.

Tras observar las imágenes en el VAR, la árbitra concluyó que la posición del brazo era natural y revocó la decisión inicial. De esta manera, Colombia se libró de una pena máxima que pudo cambiar el rumbo del partido.

¿Cómo funciona la tarjeta verde en el fútbol?

La tarjeta verde es una innovación que otorga a los equipos la posibilidad de pedir revisión de una jugada dudosa. Para hacerlo, el capitán o el entrenador debe mostrar de inmediato la tarjeta al cuarto árbitro, solicitando así la verificación en el VAR.

Si el reclamo resulta válido, como sucedió con Colombia, la tarjeta es devuelta y el equipo mantiene la opción de volver a usarla más adelante en el encuentro. Sin embargo, si la revisión no cambia la decisión del árbitro, el equipo pierde la posibilidad de emplearla nuevamente.

Un recurso que benefició a Colombia

Con este recurso, la Selección Colombia no solo evitó un penalti en contra, sino que también marcó un precedente en la utilización de esta herramienta en competencias internacionales que poco a poco se irá utilizando en certámenes de selecciones y clubes.

El partido lo puede seguir en vivo por la señal principal del Canal RCN, la aplicación o el canal de YouTube de Deportes RCN.