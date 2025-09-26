CANAL RCN
Deportes Video

Colombia vs. Arabia Saudita, debut del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

La selección Colombia debuta frente a Arabia Saudita en el Mundial sub-20. Prográmese para el encuentro.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
08:41 p. m.
La selección Colombia Sub-20 se encuentra lista para hacer su debut en el Mundial de la categoría que se disputará en territorio chileno. El equipo dirigido por César Torres tendrá su primera presentación este lunes en el Estadio Fiscal de Talca, en un compromiso que despierta gran expectativa entre los aficionados.

El encuentro comenzará a las 6:00 p.m. (hora colombiana), y el Canal RCN ofrecerá una previa especial desde las 5:00 p.m. con entrevistas, análisis y detalles exclusivos del plantel tricolor.

El objetivo de Colombia es claro: realizar un torneo que le permita avanzar a la siguiente fase y soñar con llegar a las instancias finales. César Torres ha resaltado en múltiples oportunidades la importancia de este grupo de jugadores, en el que se combinan talento, proyección y compromiso por la camiseta nacional. La plantilla ha trabajado de manera intensa en su preparación, buscando corregir errores y llegar con la mejor forma física y mental al debut.

Un grupo desafiante para la Tricolor

Colombia comparte el Grupo C con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, tres rivales que pondrán a prueba el nivel de los dirigidos por Torres. El debut será precisamente contra el seleccionado saudí, un equipo veloz y con gran orden táctico. Luego, la Tricolor enfrentará a Noruega y cerrará la fase de grupos ante Nigeria, una de las selecciones africanas más competitivas de esta categoría.

La ilusión de una generación que sueña en grande

Para los jóvenes futbolistas colombianos, este torneo es la oportunidad perfecta de mostrarse en el escenario internacional y abrirse paso hacia el fútbol de élite. La afición espera que el equipo demuestre carácter, identidad y buen juego para dejar en alto el nombre del país. Con el debut a la vuelta de la esquina, el ambiente es de optimismo y confianza en que Colombia puede convertirse en una de las sorpresas del campeonato.

