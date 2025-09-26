CANAL RCN
¡Inicia el Mundial sub-20! Estos son los partidos que se verán por RCN en la primera ronda

Este sábado dará inicio el Mundial sub-20 en territorio chileno y usted lo podrá seguir a través del Canal RCN.

Neyser
Foto: AFP

septiembre 26 de 2025
07:30 p. m.
Este sábado 27 de septiembre arrancará oficialmente el Mundial Sub-20 en territorio chileno, un torneo que reunirá a las mejores promesas del fútbol internacional y que promete emociones de principio a fin. El país austral ha preparado sedes de primer nivel para recibir a las 24 selecciones participantes, que lucharán por el título en una competencia que históricamente ha servido como vitrina para el surgimiento de futuras estrellas.

La selección Colombia llega con optimismo y un proyecto deportivo sólido bajo la dirección técnica de César Torres. El combinado tricolor busca no solo avanzar a la siguiente fase, sino también competir de igual a igual con las grandes potencias juveniles. Para ello, el entrenador ha convocado a una nómina equilibrada entre talento ofensivo y solidez defensiva, con el objetivo de darle a la afición colombiana motivos para soñar con una gran actuación.

Canal RCN tendrá transmisión especial del torneo

Para los aficionados que no puedan viajar a Chile, el Canal RCN ha anunciado un despliegue especial de transmisión y análisis. El certamen podrá seguirse en la señal HD2, en la app oficial del canal y en la señal principal para los partidos más destacados. La cobertura arranca con el partido inaugural entre Chile y Nueva Zelanda este sábado a las 5:45 p.m. (hora colombiana), un encuentro que se podrá ver por la señal HD2 y plataformas digitales.

Los partidos de Colombia en la fase de grupos

El debut de la selección Colombia será el lunes 29 de septiembre frente a Arabia Saudita, a partir de las 5:00 p.m., en transmisión de la señal principal de RCN. Posteriormente, el equipo nacional se medirá ante Noruega el 2 de octubre a las 2:00 p.m. y cerrará la fase de grupos frente a Nigeria el 5 de octubre a las 5:00 p.m., ambos encuentros también por la pantalla principal. Con esta programación, los hinchas del fútbol juvenil podrán seguir cada paso de la Tricolor y acompañar a los jóvenes en su camino por alcanzar la gloria mundial.

