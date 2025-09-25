CANAL RCN
Deportes

La Fifa presentó las mascotas oficiales para el Mundial 2026 y generó muchas reacciones

La Fifa presentó de manera oficial las tres mascotas para lo que será el Mundial 2026 y las redes sociales se inundaron de comentarios.

Mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
03:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló este jueves 25 de septiembre las que serán las mascotas oficiales del Mundial de Estados Unidos 2026, el primero en la historia que contará con la participación de 48 selecciones. En un evento cargado de simbolismo, el dirigente destacó que la cita orbital será “más grande y más divertida”, en línea con el lema de la nueva era de la Copa del Mundo.

La FIFA optó por una propuesta innovadora que busca representar la identidad cultural de cada uno de los tres países anfitriones. “Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y un espíritu de unión, como la propia Copa Mundial de la FIFA”, afirmó Infantino durante la presentación, en la que también se mostraron los primeros diseños animados de los personajes.

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe
RELACIONADO

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe

Tres símbolos para tres naciones anfitrionas

El primer personaje es un alce llamado Maple, que rinde homenaje a Canadá y a su estrecha relación con la naturaleza. En el caso de México, la elección fue Zayu, un jaguar que simboliza fuerza, mística y la profunda conexión con la cultura prehispánica. Finalmente, Estados Unidos estará representado por Clutch, un majestuoso águila que encarna poder, libertad y la pasión por el deporte.

La propuesta, según la FIFA, busca promover la unión y la diversidad a través de personajes que resulten cercanos y atractivos tanto para niños como para adultos, generando expectativa en la cuenta regresiva hacia el torneo.

Expectativa global por la presentación

Infantino aseguró que estas mascotas “conquistarán corazones y provocarán celebraciones en Norteamérica y el mundo entero”. Además, adelantó que tendrán un papel protagónico en la mercadotecnia oficial, desde camisetas y productos coleccionables hasta apariciones en videojuegos, algo que será inédito en la historia del certamen.

Selección Colombia confirmó fechas y horarios de sus partidos amistosos previo al Mundial
RELACIONADO

Selección Colombia confirmó fechas y horarios de sus partidos amistosos previo al Mundial

La presentación fue recibida con entusiasmo por fanáticos y medios internacionales, que destacaron la frescura de los diseños y su potencial para convertirse en íconos del evento. Con este anuncio, el Mundial 2026 empieza a tomar forma y a construir la atmósfera festiva que caracterizará a la primera edición con 48 selecciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Luis Díaz tendría dura competencia en el Bayern Múnich con la posible llegada de estrella mundial

Selección Colombia

Selección Colombia confirmó fechas y horarios de sus partidos amistosos previo al Mundial

Once Caldas

Directivo y DT de Independiente del Valle pasaron factura al Once Caldas por celebrar antes de tiempo

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Turista fue drogado y despojado de sus pertenencias en Chapinero tras caer en falso operativo policial

El extranjero relató que fue víctima de un engaño con falsos policías en inmediaciones del Parque de los Hippies.

Parques Nacionales

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico: así será en 2025

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico del 3 de octubre al 2 de noviembre. Una década de miedo, shows en vivo y experiencias únicas que ya son tradición en la capital.

Salario mínimo

En esto quedaría el auxilio de transporte en Colombia si el salario mínimo aumenta a 1.600.000 pesos

OMS

OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén

Artistas

Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente