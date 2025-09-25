La Fifa presentó las mascotas oficiales para el Mundial 2026 y generó muchas reacciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló este jueves 25 de septiembre las que serán las mascotas oficiales del Mundial de Estados Unidos 2026, el primero en la historia que contará con la participación de 48 selecciones. En un evento cargado de simbolismo, el dirigente destacó que la cita orbital será “más grande y más divertida”, en línea con el lema de la nueva era de la Copa del Mundo.

La FIFA optó por una propuesta innovadora que busca representar la identidad cultural de cada uno de los tres países anfitriones. “Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y un espíritu de unión, como la propia Copa Mundial de la FIFA”, afirmó Infantino durante la presentación, en la que también se mostraron los primeros diseños animados de los personajes.

Tres símbolos para tres naciones anfitrionas

El primer personaje es un alce llamado Maple, que rinde homenaje a Canadá y a su estrecha relación con la naturaleza. En el caso de México, la elección fue Zayu, un jaguar que simboliza fuerza, mística y la profunda conexión con la cultura prehispánica. Finalmente, Estados Unidos estará representado por Clutch, un majestuoso águila que encarna poder, libertad y la pasión por el deporte.

La propuesta, según la FIFA, busca promover la unión y la diversidad a través de personajes que resulten cercanos y atractivos tanto para niños como para adultos, generando expectativa en la cuenta regresiva hacia el torneo.

Expectativa global por la presentación

Infantino aseguró que estas mascotas “conquistarán corazones y provocarán celebraciones en Norteamérica y el mundo entero”. Además, adelantó que tendrán un papel protagónico en la mercadotecnia oficial, desde camisetas y productos coleccionables hasta apariciones en videojuegos, algo que será inédito en la historia del certamen.

La presentación fue recibida con entusiasmo por fanáticos y medios internacionales, que destacaron la frescura de los diseños y su potencial para convertirse en íconos del evento. Con este anuncio, el Mundial 2026 empieza a tomar forma y a construir la atmósfera festiva que caracterizará a la primera edición con 48 selecciones.