¡Se salvó Argentina! Colombia arrancó con intensidad y Canchimbo tuvo el gol en el minuto 8

Canchimbo estuvo a punto de marcar el primero ante Argentina. La Selección Colombia inició con todo y casi se abre el marcador.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
06:16 p. m.
Este miércoles 15 de octubre no es un día cualquiera para el fútbol juvenil sudamericano: Colombia y Argentina se juegan el pase a la gran final del torneo.

¡Colombia arrancó con todo! En apenas ocho minutos de juego ante Argentina, la 'Tricolor' protagonizó la primera gran emoción del compromiso en la semifinal del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

Canchimbo tuvo la primera opción para Colombia vs. Argentina

Una jugada colectiva de alta precisión terminó en los pies de los volantes ofensivos, quienes generaron una oportunidad clara dentro del área rival.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial Sub-20: véalo en directo
El centro fue preciso, pero el cabezazo de Canchimbo no logró conectar de la mejor manera, desperdiciando una ocasión que pudo abrir el marcador.

Con esta llegada, el equipo colombiano demuestra su propuesta ofensiva y su ambición por alcanzar la gran final del torneo.

Colombia (0) vs. Argentina (0): disputan el pase a la final del Mundial Sub-20

Colombia vive un gran momento en la semifinal del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. La Tricolor muestra superioridad frente a Argentina, con buen manejo del balón y presión constante en el área rival.

Cuánto cuesta Neyser Villarreal en el mercado y lo que se sabe sobre su futuro
Una jugada llena de emoción dejó a los hinchas al borde del grito de gol, luego de una duda de Perea que impidió la apertura del marcador.

Argentina intentó reaccionar con un avance peligroso por la banda izquierda, comandado por Soler, quien desbordó con velocidad y envió un centro al área en busca de sus delanteros.

Sin embargo, el balón terminó en las manos seguras del guardameta Jordan García, que leyó bien la jugada y evitó cualquier complicación.

La acción refleja la intensidad del encuentro, con ambos equipos disputando cada metro del campo en un duelo lleno de ritmo, precisión y tensión, propio de una semifinal mundialista en la que cada detalle puede marcar la diferencia.

¡Qué orgullo! Así sonó el himno de Colombia antes del partido ante Argentina en el Mundial Sub-20
El compromiso, que promete emociones de principio a fin, puede verse en vivo por la señal del Canal RCN y las plataformas digitales oficiales.

