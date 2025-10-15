CANAL RCN
¡Qué orgullo! Así sonó el himno de Colombia antes del partido ante Argentina en el Mundial Sub-20

El himno de Colombia se escuchó con fuerza en el estadio Julio Martínez Prádanos antes de la semifinal del Mundial Sub-20 ante Argentina, en un momento lleno de orgullo y emoción para la ‘Tricolor’.

octubre 15 de 2025
05:58 p. m.
La emoción se tomó el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile este miércoles en la segunda semifinal del Mundial Sub-20, donde Colombia y Argentina se enfrentan por un cupo a la gran final.

Desde temprano, el ambiente en las tribunas reflejaba la ilusión de los aficionados colombianos, que tiñeron de amarillo gran parte del escenario.

A las 6:00 p.m. (hora colombiana) rodó el balón, pero antes, el momento más emotivo de la jornada se vivió con la interpretación del himno nacional de Colombia, que retumbó con fuerza en cada rincón del estadio.

El himno que estremeció a los colombianos

Miles de voces se unieron para entonar el himno, generando una atmósfera de orgullo y pertenencia. Los jugadores, con la mirada al cielo y la mano en el pecho, mostraron su compromiso con el país.

La transmisión del Canal RCN captó el instante en el que el público coreó de principio a fin las estrofas patrias, mientras las cámaras mostraban a los futbolistas, conscientes de la magnitud del partido.

Un duelo que puede hacer historia

Colombia llegó a esta instancia luego de vencer a España en los cuartos de final, mientras que Argentina eliminó a México. El ganador de este encuentro avanzará a la gran final del torneo, y el perdedor disputará el tercer lugar el próximo sábado.

De conseguir la victoria, esta sería la primera vez que una selección colombiana alcanza una final en un Mundial FIFA, un logro que llenaría de orgullo a todo el país.

El encuentro se puede seguir en vivo por la señal principal del Canal RCN, su app oficial y el canal de YouTube desde las 5:30 p.m.

