Gran jugada de Juan Arizala que por poco termina en el primer gol de Colombia ante Argentina

La Selección Colombia Sub-20 vivió su momento más emocionante del primer tiempo en la semifinal ante Argentina, cuando Juan Arizala protagonizó una jugada que estuvo a centímetros de convertirse en el primer gol del partido.

Al minuto 42', el extremo colombiano arrancó por el sector izquierdo, dejando atrás a dos rivales con su velocidad característica.

En una jugada llena de técnica y potencia, Arizala decidió probar desde media distancia, generando una de las ovaciones más fuertes en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

La jugada que ilusionó a toda Colombia

El balón pasó rozando el palo derecho del arquero argentino, que solo acompañó la trayectoria con la mirada, tras una importante volada.

Colombia cerró el primer tiempo con un 0-0 esperanzador, demostrando solidez y ambición ofensiva. Además de la ocasión de Arizala, Canchimbo también tuvo una oportunidad clara al minuto 8, obligando al guardameta argentino a exigirse al máximo.

Un primer tiempo prometedor para la ‘Tricolor’

Mientras tanto, Argentina mostró un juego más reservado, con pocas llegadas al arco defendido por Jordan García, quien respondió con seguridad en la única acción peligrosa del rival.

Con el empate parcial, Colombia se fue al descanso dejando una grata sensación y la ilusión intacta de clasificar a su primera final en un Mundial Sub-20. el ganador de este juego se medirá a Marruecos, que venció a Francia desde los penaltis.