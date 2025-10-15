CANAL RCN
Deportes Video

Gran jugada de Juan Arizala que por poco termina en el primer gol de Colombia ante Argentina

La Selección Colombia se fue al descanso con un 0-0 ante Argentina, teniendo las opciones más claras de gol.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Sub-20 vivió su momento más emocionante del primer tiempo en la semifinal ante Argentina, cuando Juan Arizala protagonizó una jugada que estuvo a centímetros de convertirse en el primer gol del partido.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0 vs. Argentina 0: finaliza el primer tiempo en el Mundial Sub-20
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0 vs. Argentina 0: finaliza el primer tiempo en el Mundial Sub-20

Al minuto 42', el extremo colombiano arrancó por el sector izquierdo, dejando atrás a dos rivales con su velocidad característica.

En una jugada llena de técnica y potencia, Arizala decidió probar desde media distancia, generando una de las ovaciones más fuertes en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

La jugada que ilusionó a toda Colombia

El balón pasó rozando el palo derecho del arquero argentino, que solo acompañó la trayectoria con la mirada, tras una importante volada.

¡Se salvó Argentina! Colombia arrancó con intensidad y Canchimbo tuvo el gol en el minuto 8
RELACIONADO

¡Se salvó Argentina! Colombia arrancó con intensidad y Canchimbo tuvo el gol en el minuto 8

Colombia cerró el primer tiempo con un 0-0 esperanzador, demostrando solidez y ambición ofensiva. Además de la ocasión de Arizala, Canchimbo también tuvo una oportunidad clara al minuto 8, obligando al guardameta argentino a exigirse al máximo.

Un primer tiempo prometedor para la ‘Tricolor’

Mientras tanto, Argentina mostró un juego más reservado, con pocas llegadas al arco defendido por Jordan García, quien respondió con seguridad en la única acción peligrosa del rival.

Con el empate parcial, Colombia se fue al descanso dejando una grata sensación y la ilusión intacta de clasificar a su primera final en un Mundial Sub-20. el ganador de este juego se medirá a Marruecos, que venció a Francia desde los penaltis.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0 vs. Argentina 0: finaliza el primer tiempo en el Mundial Sub-20

Selección Colombia

¡Se salvó Argentina! Colombia arrancó con intensidad y Canchimbo tuvo el gol en el minuto 8

Selección Colombia

¡Qué orgullo! Así sonó el himno de Colombia antes del partido ante Argentina en el Mundial Sub-20

Otras Noticias

Antioquia

Unidad de Búsqueda inicia nueva fase de identificación de cuerpos en cementerio de Caucasia

La UBPD hizo un llamado urgente a los habitantes del Bajo Cauca antioqueño con familiares desaparecidos para que se acerquen al cementerio.

Tecnología

La nueva actualización de ChatGPT permitirá el contenido para adultos: ¿cuándo estará disponible?

La próxima actualización ya ha generado un gran debate entre los usuarios del chatbot.

Impuestos

Esto deben saber los viajeros sobre el impuesto al salir de Colombia: ¿Quiénes están exentos de pagarlo?

Guatemala

Destituyen en Guatemala a la cúpula de seguridad tras fuga masiva de pandilleros

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios