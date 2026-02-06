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Estos serán los árbitros que estarán en la final del FPC entre Junior y Nacional

Este martes Junior de Barranquilla recibe a Nacional por la ida de la gran final de la Liga BetPlay. Este será el cuerpo arbitral.

Liga BetPlay
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 02 de 2026
12:42 p. m.
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La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó el grupo arbitral encargado de impartir justicia en el compromiso de ida de la gran final de la Liga BetPlay entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, encuentro programado para este martes 2 de junio.

El duelo, que se disputará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, representa uno de los partidos más importantes del semestre en el fútbol colombiano, motivo por el cual la designación arbitral ha despertado expectativa entre aficionados y analistas en la antesala del compromiso.

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El encargado de dirigir las acciones en el terreno de juego será Carlos Ortega, árbitro del departamento de Bolívar, quien tendrá la responsabilidad de conducir un encuentro que promete alta intensidad, emociones y una fuerte exigencia desde el punto de vista disciplinario y reglamentario.

Ortega es uno de los jueces con mayor experiencia en el arbitraje colombiano y nuevamente aparece en un escenario decisivo, donde cada decisión podría resultar determinante para el desarrollo de la serie entre barranquilleros y antioqueños.

¿Quiénes acompañarán a Carlos Ortega en la gran final?

La Comisión Arbitral definió un equipo de trabajo conformado por jueces de distintas regiones del país para respaldar la labor principal durante los 90 minutos iniciales de la definición del campeonato.

Como asistente número uno fue designado Jhon Gallego, del departamento de Caldas, mientras que Richard Ortiz, representante del Quindío, ocupará el rol de asistente número dos.

Por su parte, el cuarto árbitro será José Bautista, del Tolima, quien tendrá la misión de supervisar aspectos administrativos del compromiso, controlar las zonas técnicas y apoyar el manejo logístico del partido desde el costado del campo.

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En cuanto al sistema de videoarbitraje, el VAR estará bajo la responsabilidad de Never Manjarrez, del departamento de Córdoba, acompañado por John León, de Caldas, quien se desempeñará como AVAR.

Un arbitraje bajo la lupa en una serie de máxima exigencia

Las finales del fútbol colombiano suelen estar rodeadas de máxima tensión competitiva y cada determinación arbitral acostumbra a quedar bajo el análisis de jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas.

Junior buscará aprovechar la localía para tomar ventaja en el primer capítulo de la definición, mientras Atlético Nacional intentará salir de Barranquilla con un resultado favorable para encarar la vuelta con mejores sensaciones.

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En ese contexto, el desempeño del cuerpo arbitral también será un factor importante dentro de una noche que promete intensidad de principio a fin. La expectativa está puesta no solo en lo futbolístico, sino también en el correcto manejo disciplinario y reglamentario de un compromiso que reúne a dos históricos del balompié colombiano en la disputa por una nueva estrella.

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