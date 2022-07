¡Con la pesada! La Selección Colombia recuperó a una 'crack' para final con Brasil

El reloj sigue su curso y la hora cero se acerca. La Selección Colombia femenina, contra viento y marea, va por el primer título de su historia en el combinado de mayores y será en la Copa América contra ni más ni menos que Brasil, ama y señora en este certamen.

La fortuna suele jugar en contra de los combinados de la 'tricolor' en instancias así y en esta ocasión no fue la excepción. Catalina Usme, una de las figuras, estaba entre algodones para el compromiso del sábado por una contusión en el pie izquierdo que sufrió en la semifinal frente Argentina.

De inmediato las alarmas se encendieron en el seno de la selección y Nelson Abadía empezó a contar las horas para que el departamento médico entregara una evolución favorable en la salud de la delantera, y así fue.

Catalina Usme, recuperada para la final contra Brasil

El primer campanazo de ilusión llegó el jueves, cuando Usme apareció sobre el césped del Colegio San Pedro Claver de Piedecuesta, para hacer trabajos con balón a la par de sus compañeras, lo que era un indicio de que podría ser tenida en cuenta para la final.

Las especulaciones terminaron del todo este viernes, un día antes del partido, con la declaración de la propia Catalina Usme, quien habló en rueda de prensa y confirmó que está en optimas condiciones para dejar el corazón para darle a Colombia su primer título de Copa América femenina.

"Yo me encuentro bien en óptimas condiciones para dar lo mejor mañana y poder ganarnos esa final (...) qué mejor motivación que jugar una final, yo creo que el grupo está en óptimas condiciones absolutamente todas, y confiamos en lo que tenemos y en que podemos ganarle a Brasil mañana y dejar ese título en casa", aseguró la futbolista antioqueña.

En la atención a medios de comunicación también estuvo presente Manuela Vanegas, que profundizó sobre las sensaciones de enfrentar a Brasil, campeona de siete de las ocho Copa América que se han realizado y que es clara favorita a levantar el trofeo en Bucaramanga.

"No tenemos miedo, creo el equipo tiene la experiencia suficiente para tener este tipo de encuentros, todas estamos preparadas para hacerlo, tenemos una motivación extra que es la gente en casa, esperamos que el estadio vaya a estar lleno, y bueno sin duda que vamos a salir a darlo todo por este partido y por este país”, declaró.

Y sobre sus ganas de dejar la piel en la cancha, dijo que :"me atrevo ir adelante, me sueño marcando un gol, lo he visualizado, y por supuesto espero que el sábado se me de todo para aportarle al equipo, que es lo más importante, por eso hemos venido trabajando fuertemente, por eso vamos a salir a buscar el partido, si se dan penales, pues bienvenidos y estamos preparados para todos y queremos ganar el partido en los 90 minutos".