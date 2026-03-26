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Formación confirmada de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia previo al Mundial

Formación confirmada de Colombia vs Croacia: conozca el once titular, hora del partido y cómo ver el amistoso previo al Mundial 2026.

Selección Colombia, formación titular.
Foto: FCF

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
05:22 p. m.
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La Selección Colombia inicia un nuevo ciclo este jueves 26 de marzo de 2026 con un amistoso internacional que promete ser una prueba exigente.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Croacia: siga la transmisión en directo
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El rival será Selección de Croacia, un equipo que ha sido protagonista en los últimos Mundiales y que servirá como termómetro para medir el nivel actual de la ‘tricolor’.

Este compromiso no solo marca el comienzo de una nueva etapa, sino que también representa una oportunidad clave para ajustar piezas y consolidar una idea de juego de cara a lo que será el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Formación de la Selección Colombia ante Croacia

Para este partido, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo apuesta por una nómina que combina experiencia y buen momento futbolístico.

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En el arco estará Camilo Vargas, mientras que la defensa se mantendrá con una base sólida como la de Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

En el mediocampo aparecerán Jefferson Lerma, Richard Ríos y Jhon Arias, acompañados por la creatividad de James Rodríguez.

En ataque, la apuesta sería clara con dos de los jugadores más determinantes del momento: Luis Díaz y Luis Suárez.

La alineación completa será: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos, Arias, James, Díaz; Suárez.

Un partido clave en el inicio del ciclo 2026

Más allá del resultado, este encuentro será fundamental para observar el funcionamiento colectivo del equipo. La selección buscará afianzar sociedades en ataque, especialmente la dupla entre Díaz y Suárez, quienes llegan en buen nivel tras sus actuaciones en el fútbol europeo.

El partido se disputará a las 6:30 p.m. y podrá verse a través del Canal RCN y su aplicación oficial.

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