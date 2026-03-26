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¿Quién gana el partido Colombia vs. Croacia? Esto predice la inteligencia artificial

Colombia vs. Croacia: ¿quién ganaría según la inteligencia artificial?

Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
06:03 p. m.
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El partido entre Colombia y Croacia no solo se analiza desde lo táctico, sino también desde los datos. En este caso, modelos de inteligencia artificial coinciden en un escenario favorable para la tricolor, teniendo en cuenta su presente competitivo, la racha positiva y el nivel individual de sus figuras.

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Colombia llega con una seguidilla de nueve partidos sin perder, mientras que Croacia, aunque mantiene su jerarquía, presenta algunas bajas sensibles y un rendimiento más irregular en sus últimos compromisos. Esto inclina levemente la balanza hacia el equipo sudamericano.

Colombia vs. Croacia, según la inteligencia artificial

Según la IA, el pronóstico es claro: Colombia ganaría 2-1 a Croacia en este amistoso internacional.

Según el análisis de datos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene una probabilidad cercana al 45% de quedarse con la victoria, frente a un 30% de empate y un 25% de triunfo croata.

Aunque no es una diferencia amplia, sí marca una tendencia favorable para la tricolor.

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Este resultado se explica principalmente por el equilibrio entre defensa y ataque que ha mostrado Colombia, además de su efectividad en los últimos partidos.

¿Quiénes harían los goles en el Colombia vs. Croacia?

De acuerdo con el rendimiento reciente y el peso ofensivo en sus clubes, los principales candidatos a marcar para Colombia serían:

Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento y es uno de los jugadores más determinantes en ataque. Su velocidad y capacidad de desequilibrio lo convierten en una de las mayores amenazas.

Igualmente, Luis Suárez, delantero en racha, con capacidad de definición y presencia constante en el área rival.

Por el lado de Croacia, el gol podría llegar a través de Luka Modric, líder del equipo y encargado de manejar los tiempos del partido, además de su precisión en media distancia o balón parado.

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Aunque se trata de un amistoso y cualquier resultado es posible, la inteligencia artificial proyecta un triunfo ajustado de Colombia por 2-1, en un partido que promete ser competitivo y exigente.

Más allá del marcador, el duelo servirá como una prueba clave de cara al Mundial 2026, donde ambas selecciones podrían incluso cruzarse en fases definitivas.

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