Ecuador vs. Colombia, Liga de Naciones Femenina: fecha, hora y canal para ver

Este martes Colombia visita este martes a Ecuador por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina.

octubre 28 de 2025
07:06 a. m.
La Selección Colombia femenina afrontará este martes 28 de octubre un nuevo desafío en su camino hacia la clasificación al próximo Mundial. El combinado nacional, dirigido por Ángelo Marsiglia, visitará a Ecuador por la segunda fecha de la Liga de Naciones, un torneo que otorgará los cupos directos al campeonato del mundo. Tras su arrollador debut frente a Perú, el equipo cafetero intentará mantener su racha ganadora y consolidarse como líder del grupo.

En la primera jornada, Colombia fue ampliamente superior al conjunto peruano y se impuso 4-1 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con una actuación brillante de Leicy Santos y Daniela Montoya, quienes fueron determinantes en el ataque. Ahora, la Tricolor deberá medirse a una selección ecuatoriana que también llega motivada, tras ganar su compromiso inaugural y mostrar un crecimiento importante en su juego colectivo.

Un duelo clave en la ruta hacia el Mundial

El encuentro ante Ecuador promete ser uno de los más exigentes de esta fase. El combinado local ha reforzado su plantel con jugadoras jóvenes y de gran proyección, mientras que Colombia apuesta por la solidez de su base mundialista, compuesta por futbolistas que militan en ligas europeas y sudamericanas. Marsiglia buscará mantener el equilibrio entre la experiencia y el talento emergente, con el objetivo de sumar tres puntos vitales fuera de casa.

El compromiso se disputará a partir de las 5:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por la señal principal del Canal RCN, además de la app oficial del canal y el YouTube de Deportes RCN, plataformas que permitirán a los aficionados seguir cada minuto del encuentro.

La ilusión de un país que sueña con otro Mundial

El gran presente del fútbol femenino colombiano ha despertado la ilusión de millones de aficionados. Después de su histórica actuación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, donde alcanzó los cuartos de final, la Tricolor se perfila nuevamente como una de las selecciones más fuertes del continente.

La visita a Ecuador no solo representa un reto deportivo, sino también una oportunidad para reafirmar el crecimiento y la madurez del grupo. Con figuras como Santos, Daniela Montoya y Linda Caicedo, Colombia buscará mantener su invicto y dar un paso más hacia la clasificación mundialista, demostrando que el sueño de seguir haciendo historia está más vivo que nunca.

