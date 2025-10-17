Colombia vs. Francia, por el tercer lugar del Mundial sub-20: fecha, hora y canal para ver

La selección Colombia Sub-20 tendrá que reponerse rápidamente del duro golpe sufrido en las semifinales del Mundial que se disputa en Chile, luego de caer 1-0 frente a Argentina en un partido muy disputado. El equipo dirigido por César Torres ahora enfocará todos sus esfuerzos en lograr un lugar en el podio cuando enfrente a Francia por el tercer puesto de la cita orbital.

El encuentro se disputará este sábado 18 de octubre a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. Aunque el golpe anímico fue fuerte, el plantel tricolor sabe que aún tiene una gran oportunidad de cerrar el torneo de manera digna y dejar en alto el nombre del país en una de las mejores actuaciones de Colombia en la historia de los mundiales juveniles.

El regreso de Villarreal y Sarabia, una gran noticia para César Torres

Una de las noticias más alentadoras para el cuerpo técnico es el regreso de Neyser Villarreal, goleador del torneo y pieza fundamental en el ataque colombiano. El delantero de Millonarios cumplió su fecha de suspensión por acumulación de amarillas y volverá a comandar la ofensiva frente a los europeos.

Junto a él también regresará Carlos Sarabia, defensor que aporta solidez y liderazgo en la zaga y que igualmente estuvo ausente en el duelo frente a Argentina por sanción. Ambos futbolistas llegan con energía renovada para aportar en un partido que podría significar la primera medalla mundialista de la historia para Colombia Sub-20.

Un cierre con orgullo y compromiso

A pesar de las bajas sensibles de Joel Canchimbo y Jordan Barrera, quienes quedaron fuera por lesión, la selección mantiene la motivación intacta. El técnico César Torres ha insistido en que sus jugadores deben “cerrar con orgullo y sin reproches”, entendiendo que el esfuerzo y la entrega mostrados durante todo el campeonato ya dejaron una huella imborrable.

Colombia buscará despedirse del Mundial mostrando el fútbol alegre y ofensivo que la caracterizó durante el torneo. Más allá del resultado, el objetivo será consolidar una generación que ha ilusionado al país y que promete un futuro brillante para el fútbol colombiano.