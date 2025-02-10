CANAL RCN
Así fue el partido entre Colombia y Noruega en el Mundial Sub-20: ¡Cerca de la clasificación!

Así fue el partidazo entre Colombia y Noruega en el Mundial Sub-20: la tricolor empató 0-0, sumó 4 puntos y quedó muy cerca de la clasificación a octavos de final.

octubre 02 de 2025
05:12 p. m.
La Selección Colombia Sub-20 volvió a demostrar su buen momento futbolístico en el Mundial de la categoría, aunque esta vez no logró quedarse con la victoria.

En la segunda fecha del certamen, el equipo dirigido por César Torres empató 0-0 ante Noruega, en un partido intenso en el que los cafeteros fueron de menos a más.

El primer tiempo resultó cerrado, con un rival que buscó incomodar la salida de Colombia y pocas opciones claras de gol. Sin embargo, en la segunda parte, la tricolor mostró una mejor cara y generó varias jugadas de peligro que ilusionaron a la hinchada, aunque la pelota se negó a entrar.

Colombia, sólido en la tabla del Mundial Sub-20

Con este empate, Colombia llegó a 4 puntos en dos partidos y prácticamente aseguró su presencia en los octavos de final, teniendo en cuenta el sistema de clasificación.

En esta Copa del Mundo hay seis grupos de cuatro equipos; avanzan los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros, lo que favorece a la tricolor tras su victoria inicial ante Arabia Saudita.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El calendario del Mundial Sub-20 ahora pone a Colombia frente a Nigeria, el próximo 5 de octubre a las 5:30 p.m., en un duelo clave para definir la posición final en el grupo.

El partido será transmitido por el Canal RCN, su aplicación y el canal oficial de YouTube.

Con un rendimiento ascendente y varios talentos juveniles en gran nivel, la Selección Colombia mantiene viva la ilusión de seguir avanzando en la cita mundialista y soñar con llegar lejos en el torneo.

