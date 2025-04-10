¿Colombia vs. Portugal? Ya hay respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

Desde hace algunos días, se ha venido hablando sobre la posibilidad de que la Selección Colombia pueda tener un amistoso de preparación frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, previo a lo que será la Copa del Mundo de 2026.

RELACIONADO Revelan fecha en la que Colombia jugaría por primera vez frente a la Portugal de CR7

El combinado nacional ya tiene rivales para las fechas FIFA de octubre (México y Canadá) y noviembre (Nueva Zelanda y Nigeria), por lo que solamente quedaría disponible la del mes de marzo. Estos rivales confirmados abrirían la puerta a enfrentar a algún equipo europeo.

Hay respuesta oficial sobre la opción de enfrentar a Portugal

De acuerdo a lo contado por Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que sostuvo un diálogo con directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, pudo confirmar que esta posibilidad todavía no está definida y en el corto plazo tampoco habría definición.

¿La razón? No se confirmarán rivales para esos amistosos previos al Mundial hasta que se lleve a cabo el sorteo de la fase de grupos el próximo 5 de diciembre en Washington D. C., por lo que hay que esperar. Eso sí, confirmó que Portugal y Bélgica puede ser opciones.

Me comuniqué con el presidente de la Federación y me ha dicho que no; que hasta que no tengamos sorteo del mundial no se hará nada. Colombia no firmará ningún rival para marzo, o sea que no especulemos más.

Cristiano Ronaldo recibió la camiseta de la Selección Colombia

Hace algunas semanas, Cristiano Ronaldo tuvo un encuentro inesperado con un colombiano, quien le obsequió la camiseta de la Selección Colombia. El encargado fue Sebastián Peña, freestyler, quien grabó un comercial en Madrid junto al 'Bicho'.

RELACIONADO Cristiano Ronaldo recibe una camiseta de la Selección Colombia y sorprende con su reacción

CR7 elogió a Peña por su talento en esta disciplina del fútbol y lo eligió como ganador de un campeonato. Posteriormente, le entregó la 'Tricolor' y celebró con el típico festejo del máximo goleador histórico del fútbol mundial.