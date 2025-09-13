Cristiano Ronaldo recibe una camiseta de la Selección Colombia y sorprende con su reacción

Cristiano Ronaldo sigue demostrando por qué es una de las figuras más admiradas del fútbol mundial. A sus 40 años, el astro portugués continúa en la élite deportiva y recientemente protagonizó un emotivo momento al recibir una camiseta de la Selección Colombia como regalo de parte del freestyler colombiano Sebastián Peña. El encuentro se dio en medio de la grabación de un comercial en la ciudad de Madrid.

El regalo que emocionó a Cristiano Ronaldo

Durante la grabación, Sebastián Peña, reconocido por su talento en el fútbol freestyle, expresó la admiración que siente por Cristiano Ronaldo, asegurando que el portugués fue quien lo inspiró a dedicarse al deporte. El colombiano aprovechó la oportunidad para mostrarle algunas de sus habilidades con el balón, antes de entregarle la camiseta de la Selección Colombia.

Cristiano recibió el presente con una sonrisa, agradeció el gesto y le estrechó la mano al freestyler. El ‘Bicho’, sorprendido por el talento del joven, no dudó en elogiarlo con unas palabras que quedarán grabadas en la memoria de Peña: “Eres muy bueno en el freestyle”.

La conexión de Colombia con Cristiano Ronaldo

El ídolo portugués tiene una enorme cantidad de seguidores en Colombia, donde su figura es símbolo de disciplina, pasión y constancia. Ver a un colombiano compartiendo un momento cercano con Cristiano Ronaldo refuerza el vínculo que existe entre el astro y los aficionados cafeteros, quienes con frecuencia portan camisetas del jugador en calles y estadios del país.

Para Sebastián Peña, este instante significó cumplir un sueño: no solo conoció a su ídolo, sino que logró que el capitán de Portugal recibiera con gratitud la camiseta del combinado tricolor. Sin duda, un recuerdo inolvidable que marcará su carrera.