CANAL RCN
Deportes Video

Cristiano Ronaldo recibe una camiseta de la Selección Colombia y sorprende con su reacción

El ‘Bicho’ agradeció el regalo de un freestyler colombiano durante la grabación de un comercial en Madrid.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
09:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cristiano Ronaldo sigue demostrando por qué es una de las figuras más admiradas del fútbol mundial. A sus 40 años, el astro portugués continúa en la élite deportiva y recientemente protagonizó un emotivo momento al recibir una camiseta de la Selección Colombia como regalo de parte del freestyler colombiano Sebastián Peña. El encuentro se dio en medio de la grabación de un comercial en la ciudad de Madrid.

Selección recibiría fuerte castigo de la FIFA antes del Mundial 2026
RELACIONADO

Selección recibiría fuerte castigo de la FIFA antes del Mundial 2026

El regalo que emocionó a Cristiano Ronaldo

Durante la grabación, Sebastián Peña, reconocido por su talento en el fútbol freestyle, expresó la admiración que siente por Cristiano Ronaldo, asegurando que el portugués fue quien lo inspiró a dedicarse al deporte. El colombiano aprovechó la oportunidad para mostrarle algunas de sus habilidades con el balón, antes de entregarle la camiseta de la Selección Colombia.

Cristiano recibió el presente con una sonrisa, agradeció el gesto y le estrechó la mano al freestyler. El ‘Bicho’, sorprendido por el talento del joven, no dudó en elogiarlo con unas palabras que quedarán grabadas en la memoria de Peña: “Eres muy bueno en el freestyle”.

La conexión de Colombia con Cristiano Ronaldo

El ídolo portugués tiene una enorme cantidad de seguidores en Colombia, donde su figura es símbolo de disciplina, pasión y constancia. Ver a un colombiano compartiendo un momento cercano con Cristiano Ronaldo refuerza el vínculo que existe entre el astro y los aficionados cafeteros, quienes con frecuencia portan camisetas del jugador en calles y estadios del país.

Revelaron video de la Selección de Venezuela celebrando antes de jugar con Colombia
RELACIONADO

Revelaron video de la Selección de Venezuela celebrando antes de jugar con Colombia

Para Sebastián Peña, este instante significó cumplir un sueño: no solo conoció a su ídolo, sino que logró que el capitán de Portugal recibiera con gratitud la camiseta del combinado tricolor. Sin duda, un recuerdo inolvidable que marcará su carrera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Once Caldas

Fiesta por Dayro Moreno en Manizales: celebraron la convocatoria a la Selección y su cumpleaños 40

Millonarios

Pesadilla para Millonarios en Valledupar: roja, penal y goleada de Alianza FC

Liga de Argentina

Álvaro Montero: elogios tras su debut en Vélez y parte médico del portero titular

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y la serie ganadora del premio mayor de 15.000 millones y demás premios oficiales.

Miguel Uribe

Dr. Fernando Hakim en Noticias RCN: “La ciencia no riñe con la fe”

El neurocirujano habló con Noticias RCN sobre su devoción a San Chárbel, el legado de su padre y los retos de su profesión.

Venezuela

Congresista de EE.UU. a Nicolás Maduro: "Tiene tres opciones: largarse, cárcel o acabar en una bolsa"

Cuidado personal

Investigación asocia la marihuana con defectos cromosómicos en los óvulos

Bogotá

Todo listo para el terror y el origen del mal 2025 en Bogotá: fecha, lugar y precios