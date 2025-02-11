CANAL RCN
¿Cómo le ha ido a David González enfrentando a Atlético Nacional?

El técnico de América de Cali, quien tiene que dirigir desde la tribuna, llega al Atanasio Girardot buscando dar la sorpresa en Copa BetPlay.

noviembre 02 de 2025
08:33 a. m.
Este 2 de noviembre, a partir de las 6:20 de la tarde, el estadio Atanasio Girardot tendrá la primera semifinal de la Copa BetPlay, donde Atlético Nacional estará recibiendo al América de Cali en una nueva edición del que para muchos es el clásico más importante del fútbol colombiano.

El equipo local llega a este encuentro con el buen recuerdo de la pasada edición de la Copa, donde lograron salir campeones tras superar al 3-1 al América, quedándose con el título en el estadio Pascual Guerrero, en medio de un accidentado final del encuentro.

David González busca dar el golpe sobre la mesa

El gran favorito para este juego es Nacional, pues América ha venido levantándose de a poco luego de estar en el último lugar de la tabla de la Liga BetPlay. Además, el historial reciente está a favor de los 'verdolagas', pues solamente han perdido un partido como locales desde que los vallecaucanos regresaron a primera división (0-3 en 2020).

David González, técnico de 'La Mechita', quien tiene que dirigir desde la tribuna al haber estado al frente de Millonarios este mismo semestre, buscará romper la mala racha americana y también sostener un historial favorable enfrentando a Nacional.

El técnico antioqueño, quien en su carrera ya pasó por clubes como Independiente Medellín, Deportes Tolima y Millonarios, le ha plantado cara a Nacional, aunque también tiene en su historial haber perdido una final frente a ellos.

Así está el historial: David González vs. Atlético Nacional

  • 4/9/2022: Medellín 4-3 Nacional
  • 6/10/2022: Nacional 3-2 Medellín
  • 25/3/2023: Nacional 1-1 Medellín
  • 29/4/2023: Medellín 1-3 Nacional
  • 8/11/2023: Nacional 2-3 Tolima
  • 27/4/2024 Nacional 3-1 Tolima
  • 14/11/2024 Tolima 1-0 Nacional
  • 18/12/2024 Tolima 1-1 Nacional (final ida Liga)
  • 22/12/2024 Nacional 2-0 Tolima (final vuelta Liga)
  • 13/04/2025 Millonarios 0-0 Nacional
  • 5/6/2025 Millonarios 0-0 Nacional
  • 16/6/2025 Nacional 0 - 1 Millonarios

En total, David González ha enfrentando a Nacional en 12 oportunidades con los 3 equipos que ha dirigido. Tiene 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas, por lo que habrá que ver en dónde se desequilibra la balanza.

