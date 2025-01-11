América de Cali copia a Atlético Nacional y así levantó sanción de Dimayor en Copa BetPlay

América de Cali consiguió que el Comité Disciplinario de la Dimayor levantara temporalmente la sanción que le impedía jugar con público en el estadio Pascual Guerrero durante la Copa BetPlay 2025.

La medida, establecida originalmente en la Resolución 118 de 2024, sancionaba al club con seis fechas de suspensión total de plaza, debido a los disturbios ocurridos durante la final de la edición anterior frente a Atlético Nacional.

El reciente pronunciamiento del Comité resolvió “conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción” aplicando el artículo 42 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF, figura que permite interrumpir temporalmente el cumplimiento de una sanción si se cumplen ciertos requisitos.

¿Qué dice el artículo 42 y cómo lo aprovechó América?

El artículo 42 del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol establece que una sanción puede suspenderse por un periodo de seis meses si el infractor ha cumplido al menos la mitad del castigo impuesto y demuestra buena conducta o cumplimiento de condiciones objetivas.

América de Cali aplicó esta norma tras cumplir tres fechas sin público en la Copa BetPlay (ante Tigres, Bucaramanga y Junior), lo que permitió solicitar la suspensión parcial del castigo.

El Comité Disciplinario aceptó el recurso, dejando claro que si durante los seis meses siguientes el club incurre en una infracción similar, la sanción volverá a tener efecto sin perjuicio de nuevas medidas disciplinarias.

Nacional también se ha beneficiado del mismo artículo

La “jugadita” del América no es inédita. Atlético Nacional ha utilizado en varias ocasiones el mismo artículo 42 para reducir suspensiones tanto de jugadores como de su cuerpo técnico. Uno de los casos más recientes fue el del delantero Alfredo Morelos, quien solo cumplió la mitad de la sanción impuesta por simular una falta durante un partido de Liga BetPlay.

En el pasado también levantar sanciones como una suspensión de 6 fechas al Atanasio Girardot, suspensiones a Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Efraín Juárez, Marino Hinestroza a Luis Marquínez.

Este tipo de decisiones generan debate en el entorno del fútbol colombiano, ya que mientras algunos lo ven como un mecanismo legítimo del reglamento, otros lo consideran una “puerta trasera” legal que favorece a los clubes con mayor capacidad jurídica.