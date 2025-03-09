Barranquilla confirma la ampliación del Metropolitano: ¿qué capacidad tendrá?

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, conocido como la “casa de la Selección Colombia”, se prepara para un ambicioso proyecto de modernización. El alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char, confirmó en entrevistas con Noticias RCN y Win Sports que la ampliación del escenario deportivo ya es una realidad y que los diseños se encuentran en una etapa muy avanzada.

El plan contempla un cambio estructural significativo: la eliminación de la pista atlética para dar lugar a nuevas graderías que permitirán aumentar la capacidad del recinto. Con esta remodelación, el Metropolitano podría recibir hasta 60.000 espectadores, consolidándose como el estadio más grande del país.

“Tenemos y seguiremos teniendo el estadio más grande de Colombia”, expresó Char, subrayando que este proyecto no solo busca responder al fervor futbolero de los barranquilleros, sino también posicionar a la ciudad como una sede de eventos internacionales de primer nivel.

Una obra con visión internacional

La inversión para llevar a cabo esta ampliación será cercana a los 250.000 millones de pesos, y se estima que las obras comenzarán a finales de este mismo año, cuando el estadio será cerrado temporalmente.

La meta de la administración distrital no se limita únicamente a mejorar la infraestructura: Barranquilla sueña con recibir una final de Copa Libertadores en un futuro cercano, algo que hoy resulta imposible sin un escenario con mayor aforo y estándares exigidos por la Conmebol.

El anuncio llega en un contexto especial: la ciudad se encuentra con 100% de ocupación hotelera de cara al partido entre Colombia y Bolivia este jueves, lo que refleja la capacidad de Barranquilla para movilizar turismo y economía a través del fútbol. Con este proyecto, el Metropolitano no solo reforzará su lugar como epicentro del balompié nacional, sino que también dará un salto hacia escenarios de talla mundial.