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Sandra Ramírez busca responder por escrito ante la JEP y víctimas rechazan posible cambio de diligencia

La posible modificación de la diligencia provocó la reacción de Deisy Dorelly Guanaro, víctima de abusos y crímenes de lesa humanidad.

Foto: @SandraComunes /X
Foto: @SandraComunes /X

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
03:54 p. m.
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A pocas horas de la diligencia programada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la exintegrante de las extintas Farc, Sandra Ramírez, estaría buscando modificar la modalidad de su versión libre dentro del Caso 07, relacionado con el reclutamiento forzado y la utilización de menores durante el conflicto armado.

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Según conoció RCN Noticias, la compareciente pretende reemplazar la audiencia oral prevista para este miércoles 4 de noviembre por respuestas escritas, argumentando presuntos motivos de estigmatización y seguridad.

La diligencia fue convocada para que Sandra Ramírez responda por su posible papel y posición de poder dentro de la antigua guerrilla frente a los hechos investigados por la JEP.

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El eventual cambio ha generado rechazo entre víctimas acreditadas, quienes consideran que una respuesta escrita limitaría la posibilidad de obtener explicaciones directas y de contrastar las respuestas en tiempo real.

Víctimas piden que no se aplace la audiencia

La posible modificación de la diligencia provocó la reacción de Deisy Dorelly Guanaro, víctima de abusos y crímenes de lesa humanidad, quien a través de su cuenta de X aseguró que fue informada de una solicitud para aplazar la audiencia.

"Rechazo contundentemente esta solicitud" y exijo que se mantenga la fecha programada, manifestó la víctima, quien además cuestionó las demoras en el proceso y afirmó que "diez años han sido suficientes".

En su mensaje, insistió en que las víctimas y el país siguen esperando respuestas y pidió que no haya "más dilaciones" ni "más aplazamientos", al considerar que llegó el momento de que los responsables den explicaciones ante la justicia transicional.

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FEVCOL rechaza que la versión libre sea reemplazada por un escrito

La Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL) también expresó su desacuerdo con la posibilidad de que la comparecencia deje de ser oral y pública.

En un comunicado difundido este 3 de noviembre, la organización señaló que las víctimas exigen que Ramírez "dé la cara y responda directamente" ante quienes la han señalado.

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FEVCOL sostuvo que sustituir la audiencia por un documento escrito cerraría el espacio en el que las víctimas esperaban escuchar a Sandra Ramírez, formular preguntas y exigir "verdad de frente". Además, argumentó que "la verdad se construye con las víctimas" y que una audiencia pública constituye una garantía para la participación ciudadana y el seguimiento del proceso.

La organización pidió a la JEP mantener la diligencia en los términos inicialmente previstos, garantizar la participación efectiva de las víctimas y reconsiderar cualquier decisión que implique sustituir la audiencia por un escrito. Asimismo, solicitó garantías de seguridad para quienes intervengan en la jornada judicial.

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