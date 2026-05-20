¿Cuánto gastarían los colombianos que verán el Mundial 2026 desde casa?

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó a sentirse en Colombia, no solo entre los aficionados al fútbol, sino también en el bolsillo de muchas familias.

Un análisis preliminar realizado por Fincomercio advierte que un hogar colombiano podría gastar entre $1,2 millones y $5 millones durante la temporada mundialista, incluso sin viajar al exterior.

El estudio toma como referencia tendencias de consumo, precios de productos oficiales y comportamientos observados en torneos anteriores. La cifra incluye compras de camisetas, álbumes coleccionables, tecnología para ver los partidos y gastos asociados a reuniones y consumo durante los encuentros.

¿Cuánto gastaría un colombiano durante el Mundial 2026?

Uno de los principales desembolsos estaría relacionado con la indumentaria oficial. Según la estimación, un aficionado podría invertir entre $380.000 y $650.000 en camisetas y accesorios, mientras que quienes opten por artículos adicionales como chaquetas, gorras o piezas conmemorativas podrían superar los $700.000.

Otro de los gastos que más impactaría el presupuesto es el tradicional álbum Panini. La edición del Mundial 2026 sería la más grande hasta ahora, con 980 láminas y 112 páginas. Completar la colección podría costar cerca de $1,8 millones, teniendo en cuenta el valor del álbum y la compra constante de sobres.

A esto se suma el consumo tecnológico. Muchos hogares suelen renovar televisores, barras de sonido o contratar plataformas de streaming antes de grandes eventos deportivos. En este punto, Fincomercio estima inversiones entre $1,8 millones y $3,5 millones.

Además, el consumo social durante los partidos también representa un gasto importante. Entre domicilios, snacks, bebidas y reuniones familiares, el presupuesto por encuentro podría ubicarse entre $80.000 y $300.000.

¿Por qué el Mundial genera más gastos emocionales?

Para expertos financieros, los eventos deportivos masivos suelen aumentar las compras impulsivas y el consumo emocional. La expectativa alrededor de la Selección Colombia y el ambiente del torneo influyen directamente en las decisiones de gasto de los hogares.

Jairo Eduardo Ramírez, gerente general de Fincomercio, señaló que el fútbol representa un momento de unión para el país, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la planeación financiera.

En esa misma línea, Juan Guillermo Cuadrado mencionó: “Los colombianos vivimos el fútbol con el corazón, pero también debemos aprender a prepararnos con inteligencia. Así como en la cancha cada jugada requiere estrategia, en la vida financiera cada decisión debe planearse. El Mundial es una fiesta que se disfruta mucho más cuando nuestras finanzas están en orden”