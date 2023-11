¿Qué equipos la jugarán? Confirman novedades de la Copa América 2024

Mientras la mente está puesta en los partidos contra Brasil y Paraguay para finalizar el 2023 de la mejor manera en las eliminatorias sudamericanas, el calendario del 2024 ya se mira de reojo por lo agitado que va a estar para la Selección Colombia.

El primer semestre traerá cierta calma, pues la única fecha de partidos será en marzo y será para amistosos, la eliminatoria se retomará recién en septiembre luego de la Copa América, el primer gran objetivo en el ciclo de Néstor Lorenzo.

La edición del 2024 de la copa marca el inicio, por fin, del objetivo que se plantó desde hace varios años la Conmebol de disputarlo cada cuatro años, pero a la par de la Eurocopa. Este 'empalme' estaba previsto iniciar en 2020, pero la pandemia del Covid-19 obligó a postergar esa edición para el año siguiente, cortando así el habitual intervalo de cuatro años.

Hay varios condimentos que hacen que la próxima Copa América tenga un atractivo especial. Uno de ellos es que el campeón mundial es sudamericano, pero otro, es que finalmente Conmebol dejó los invitados 'random' como Catar y Japón, y las selecciones 'extra' que participarán en el torneo para completar el formato, serán por merito.

¿Qué equipos de Concacaf jugarán la Copa América 2024?

Ya se había anunciado hace varios meses que las seis selecciones que completarán el número de participantes serán de la Concacaf, pero para tener un cupo, deberán clasificarse. Este miércoles se conoció los choques que se disputarán en noviembre por cuatro cupos directos y dos a repechaje.

Así las cosas, en partidos de ida y vuelta, los enfrentamientos serán México vs. Honduras, Canadá vs. Jamaica, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, y Panamá vs. Costa Rica. Los ganadores de estas llaves asegurarán su lugar en la Copa América, mientras que los perdedores disputarán un repechaje para decidir los dos clasificados restantes.

Sorteo de grupos de la Copa América 2024

Conmebol también anunció que una vez conocidos los clasificados (fecha Fifa de noviembre), se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa América el próximo 7 de diciembre en Miami. Además se publicó el calendario oficial del torneo, iniciando el 20 de junio y terminando el 14 de julio. La sede será Estados Unidos.