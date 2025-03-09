CANAL RCN
Deportes

Sorpresa en la Copa BetPlay: Millonarios cayó ante Envigado y deberá remontar en El Campín

Millonarios perdió 1-0 ante Envigado en la ida de octavos de la Copa BetPlay. La serie se definirá el 16 de septiembre en El Campín.

Envigado vs. Millonarios
Foto: Millonarios FC

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
05:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el duelo de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay, Millonarios no logró imponer su favoritismo y terminó cayendo 1-0 frente a Envigado en el Polideportivo Sur, que aprovechó su efectividad en los primeros minutos para dar un golpe sobre la mesa.

Insólito: avispas obligaron a suspender el Envigado vs. Millonarios de Copa BetPlay
RELACIONADO

Insólito: avispas obligaron a suspender el Envigado vs. Millonarios de Copa BetPlay

El marcador se abrió muy temprano gracias a Tomás Soto, quien sorprendió a la defensa azul y puso en ventaja al equipo local.

Desde ese momento, el cuadro dirigido por Hernán Torres asumió el control del partido, pero no logró reflejar su dominio en el marcador por la falta de precisión en el último cuarto de cancha.

Novoa evitó una derrota más amplia

Aunque Millonarios buscó con insistencia el empate, fue Envigado el que estuvo más cerca de ampliar la diferencia.

En los minutos finales, el portero Diego Novoa se vistió de héroe al salvar un mano a mano que pudo significar el 2-0 definitivo. Esa acción mantuvo con vida a los capitalinos de cara al partido de vuelta en Bogotá.

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico
RELACIONADO

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico

El resultado deja la serie abierta, pero con la obligación para Millonarios de remontar en el partido de vuelta, que se disputará el próximo martes 16 de septiembre a las 8:10 p.m. en el estadio El Campín.

Allí, los azules buscarán darle la vuelta a la llave y avanzar a los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Incidente insólito en el Polideportivo Sur

El compromiso también estuvo marcado por un hecho curioso. Al minuto 57, el árbitro decidió suspender las acciones durante cerca de diez minutos debido a un enjambre de avispas que invadió el campo de juego.

Jugadores y público se tiraron al suelo como medida de precaución, hasta que la situación fue controlada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Insólito: avispas obligaron a suspender el Envigado vs. Millonarios de Copa BetPlay

Selección Colombia Femenina

Figura de la Selección Colombia Femenina sufrió dura lesión y se pierde lo que resta de 2025

Estadio Metropolitano

Barranquilla confirma la ampliación del Metropolitano: ¿qué capacidad tendrá?

Otras Noticias

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Desde la clandestinidad, la líder de la oposición venezolana se refirió a la escalada de Estados Unidos contra el narcotráfico en las costas de Venezuela.

Viral

Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

La cantante argentina sorprendió al hacer fuertes declaraciones sobre la decisión de su expareja sobre su hija.

Cali

Joven patinadora fue asesinada en Cali por robarle su motocicleta

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia