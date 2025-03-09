Sorpresa en la Copa BetPlay: Millonarios cayó ante Envigado y deberá remontar en El Campín

En el duelo de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay, Millonarios no logró imponer su favoritismo y terminó cayendo 1-0 frente a Envigado en el Polideportivo Sur, que aprovechó su efectividad en los primeros minutos para dar un golpe sobre la mesa.

El marcador se abrió muy temprano gracias a Tomás Soto, quien sorprendió a la defensa azul y puso en ventaja al equipo local.

Desde ese momento, el cuadro dirigido por Hernán Torres asumió el control del partido, pero no logró reflejar su dominio en el marcador por la falta de precisión en el último cuarto de cancha.

Novoa evitó una derrota más amplia

Aunque Millonarios buscó con insistencia el empate, fue Envigado el que estuvo más cerca de ampliar la diferencia.

En los minutos finales, el portero Diego Novoa se vistió de héroe al salvar un mano a mano que pudo significar el 2-0 definitivo. Esa acción mantuvo con vida a los capitalinos de cara al partido de vuelta en Bogotá.

El resultado deja la serie abierta, pero con la obligación para Millonarios de remontar en el partido de vuelta, que se disputará el próximo martes 16 de septiembre a las 8:10 p.m. en el estadio El Campín.

Allí, los azules buscarán darle la vuelta a la llave y avanzar a los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Incidente insólito en el Polideportivo Sur

El compromiso también estuvo marcado por un hecho curioso. Al minuto 57, el árbitro decidió suspender las acciones durante cerca de diez minutos debido a un enjambre de avispas que invadió el campo de juego.

Jugadores y público se tiraron al suelo como medida de precaución, hasta que la situación fue controlada.