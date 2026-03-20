FIFA lanza advertencia a millones de hinchas antes del Mundial de 2026: prohibirá hacer esto

La FIFA y las autoridades locales han confirmado que el MetLife Stadium (oficialmente denominado para el torneo como "New York New Jersey Stadium") operará bajo una política de "cero estacionamiento" y prohibición total de celebraciones previas, conocidas como tailgating, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida, anunciada esta semana por el Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT), busca gestionar el flujo de más de 80,000 asistentes por partido en una de las zonas con mayor densidad poblacional del mundo.

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Esta decisión marca un precedente histórico para el recinto, que habitualmente es el epicentro de masivas parrilladas y reuniones en sus estacionamientos antes de los juegos.

El tailgating —la tradición de reunirse en el estacionamiento para comer y socializar antes de un evento— es una pieza fundamental del ADN deportivo en EE. UU. Sin embargo, para los ocho partidos que albergará el MetLife, incluyendo la Gran Final el 19 de julio de 2026, los enormes "mares de asfalto" que rodean el estadio estarán cerrados al público general.

Las razones de esta prohición

Las autoridades explicaron que los objetivos principales de esta restricción son:

Seguridad operativa: Facilitar perímetros de seguridad más amplios exigidos por la FIFA.

Logística masiva: Priorizar el espacio para el despliegue de transporte público y zonas oficiales de hospitalidad.

Prevención de congestión: Evitar el colapso de las rutas principales (como la Ruta 3 y el NJ Turnpike) por vehículos particulares.

Ante la ausencia de estacionamiento, la apuesta es el transporte masivo. El Comisionado Adjunto de Operaciones del NJDOT, Chris Feinthel, reveló un plan sin precedentes: la implementación del "TransitWay", un carril exclusivo que permitirá el flujo de un autobús cada 30 segundos durante las cuatro horas previas a cada encuentro.

Además, se reforzará el servicio ferroviario de la Meadowlands Rail Line, que conectará directamente desde Secaucus Junction. No obstante, el acceso a estos trenes estará restringido exclusivamente a quienes posean entradas para el partido, una medida de control de multitudes para evitar saturaciones.