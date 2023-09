Estremecedor: Cristian Barrios reveló el fallecimiento de un hijo recién nacido

La tremenda goleada de América de Cali a Atlético Nacional ha dejado historias positivas del lado del cuadro 'escarlata', como por ejemplo, la ratificación del proceso de Lucas González, que con el paso de los partidos solo ha demostrado que la idea de juego está cada vez más calada dentro del plantel.

También hubo mucha alegría por el primer gol de Víctor Ibarbo con los rojos y del de Edwin Cardona, quien era considerado un referente 'verdolaga'. Pero además de eso, hay una historia que conmovió a todos cuando salió de la boca de su protagonista.

El drama de Cristian Barrios

Cristian Barrios fue la gran figura de la noche anotando los primeros goles -golazos- en el carnaval americano. Al final del partido, a parte de expresar su gran alegría, reveló que el doblete es como una clase de quitarse un peso gigante de encima luego de haber luchado con la cabeza durante varias semanas por el dolor de haber perdido a un hijo recién nacido hace unas semanas. Estremecedor.

"Quiero darle gracias a Dios por el triunfo. Este grupo ha sufrido mucho al comienzo y después de la eliminación de Copa (Colombia) nos dio muy duro. Pero, la perseverancia estuvo acá. La mentalidad fue que solo nosotros podíamos levantarlo. Este triunfo es gracias a Dios y estoy orgulloso de mis compañeros. Hoy salgo más orgulloso de mis compañeros", dijo.

La ayuda del plantel de América

Al revelar lo sucedido, Barrios confesó que lo más fácil hubiera sido echarse a la pena, pero que sus compañeros lo ayudaron a levantar la cabeza, tener fortaleza y seguir adelante para alcanzar las cosas buenas que le esperaban en la vida.

"Pocos lo saben, pero me perdí un partido contra Medellín porque sufrí la pérdida de mi hijo, que tenía dos meses. Pero, son cosas que solo Dios saben por qué pasan. Después de eso, (Diego) Novoa, (Edwin) Cardona, (Adrián) Ramos, todo el mundo me acogió y me dijeron que iba para grandes cosas y que esas cosas pasan por algo y me van a ayudar a ser fuerte. Creo que después de eso, sufrí una lesión, pero mi corazón y mi mente fue salir adelante a pesar de las adversidades. Estoy más fuerte después del clásico. Espero seguir dándoles muchas alegrías a esta hinchada tan bonita y darles las gracias a ellos porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible", soltó.

"Hay muchos partidos donde me ha tocado asistir. Hoy me toco darle alegría a la hinchada con los goles. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar dos goles otra vez. Ya lo había hecho en el clásico contra el Deportivo Cali y ahora con Nacional, que sabemos lo que significa para la hinchada y para toda Colombia", puntualizó.

Sin duda, esta es una muestra más que los futbolistas son seres humanos del común, y que, como todos, tienen una vida personal más allá del futbolista que dejan ver día a día antes las cámaras. Las cruces que se llevan a escondidas.