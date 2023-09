Momento de tensión: Amaral y el fuerte cruce con un periodista que le pidió la renuncia

Atlético Nacional cayó goleado 4-1 contra América de Cali en una noche memorable de fútbol colombiano y que difícilmente los hinchas 'escarlatas' olvidarán. Lucas González planteó muy bien el partido y su lector fue aún mejor, dando así un repaso táctico de cómo dirigir.

Con este resultado las críticas crecieron en contra del 'verdolaga' en esta temporada. A pesar de ser terceros en la tabla con 24 puntos y de estar muy cerca de asegurar la clasificación a los cuadrangulares, el equipo ha mostrado un nivel irregular a lo largo del semestre y no ha podido estar a la altura en los partidos de alto vuelvo, como contra Millonarios y Racing, en octavos de final de Copa Libertadores.

Con eso, la pregunta que retumba hoy es si William Amaral es el idóneo para dirigir a Atlético Nacional y llevarlo a donde el club siempre debe estar deportivamente hablando. Para muchos, el 4-1 en Cali es un resultado 'saca técnicos', y el entrenador brasileño se refirió a esa posibilidad.

Rifirrafe entre William Amaral y un periodista

En la rueda de prensa postpartido se vivió un momento bastante tenso cuando uno de los periodistas presentes le preguntó a Amaral si estaba pensando en renunciar tras el abultado marcador, a lo que el DT respondió con evidente enojo.

"Hay partidos que toman el rumbo de los procesos. Nacional ha jugado 5 de ellos y 4 los ha perdido. Como líder de esa secuencia de golpes, ¿ha considerado poner su disposición a cargo o qué explicación darle a la afición?", fue la pregunta que hizo Juan Pablo Erazo, periodista de un medio partidario de Nacional.

A Amaral no le gustó nada la intervención y respondió: "Los que están aquí están sonriendo. Hay que decirle a este que tenemos que ser más serios, tener más calidad. El equipo en este momento, yo pienso que en la tabla general aún sigue siendo el primero. En los últimos 3 partidos, de 9 hicimos 7 puntos".

"¿Cómo me hace una pregunta de estas? Deberíamos ser más serios y responsables. Estamos hablando de un proyecto serio. Los jugadores han hecho todo para sacarlo adelante, hay un compromiso tremendo de todos (...) Si tú haces una pregunta con calidad, nos ayuda en el proceso y todos crecemos. Cuando no hay calidad, no es bueno para nada, porque la gente debería ser informada. Esto se llama desinformación", continuó.

Por último, el brasileño terminó su respuesta haciéndole una reflexión al periodista de no dejarse llevar por hablar de polémica, sino centrarse en el juego y hacer comentarios de verdaderos análisis para así elevar la calidad del fútbol colombiano

"Nosotros tenemos una responsabilidad de informar a la gente que nos está escuchando y viendo. La polémica es lo más fácil y la gente que le gusta el fútbol, les gusta que les expliquen las cosas, pero con contenido y calidad para que sigan aprendiendo y amando este deporte", cerró.

Amaral se enojó con la pregunta de @juanpaerazo98



Ojo a la respuesta 👀 pic.twitter.com/fPhkvuHajX — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) September 24, 2023

¿Saldrá Amaral de Nacional?

De momento, no hay ninguna novedad en cuanto a la continuidad de William Amaral al frente de Atlético Nacional. Lo más seguro es que termine el semestre y ahí sí, la directiva del club analizará si cambiará o no de entrenador, dependiendo también de una eventual clasificación a un torneo internacional para el próximo año.