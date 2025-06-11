Cristiano Ronaldo estalló al ser comparado con Lionel Messi: esto dijo

El nombre de Cristiano Ronaldo volvió a ocupar titulares en todo el mundo luego de su más reciente entrevista con el reconocido periodista británico Piers Morgan, una conversación que, como era de esperarse, generó revuelo por las contundentes declaraciones del astro portugués. Durante el diálogo, el actual jugador del Al Nassr habló sobre diversos temas relacionados con su carrera, su presente en Arabia Saudita y, por supuesto, la eterna rivalidad futbolística con Lionel Messi, que marcó una época dorada en la historia del fútbol mundial.

A lo largo de más de dos décadas, ambos futbolistas dominaron el panorama del deporte, repartiéndose títulos, récords y premios individuales que los convirtieron en leyendas vivientes. Sin embargo, Cristiano volvió a dejar claro que, en su opinión, no hay comparación posible entre ambos y que las constantes comparaciones le resultan innecesarias.

“No estoy de acuerdo con esa opinión”: la respuesta de Cristiano a Piers Morgan

Durante la entrevista, Piers Morgan le lanzó la pregunta más esperada: “¿Messi es mejor que tú?”. Sin rodeos, Cristiano respondió con su característico tono directo: “No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”. Con esa frase, el portugués reafirmó su confianza y determinación, rasgos que lo han acompañado desde sus inicios y que, según él mismo, fueron fundamentales para alcanzar la cima del fútbol mundial.

Cristiano y su visión sobre el fútbol en Arabia Saudita

Otro punto que llamó la atención fue la defensa que hizo del campeonato en el que actualmente juega. Cristiano señaló que, contrario a lo que muchos creen, marcar goles en Arabia Saudita no es más sencillo que en Europa, aunque reconoció que el nivel competitivo de las ligas europeas es distinto. “Sería más fácil anotar en LaLiga española que en Arabia, porque allí se juega de una manera distinta, más abierta, mientras que aquí los equipos son intensos y defienden mucho”, explicó.

Con estas declaraciones, Cristiano Ronaldo no solo volvió a generar debate entre sus seguidores y los de Messi, sino que también dejó ver que sigue disfrutando del fútbol con la misma ambición de siempre. A sus 40 años, el portugués continúa defendiendo su legado con la convicción de quien se considera, sin dudarlo, uno de los mejores de todos los tiempos.