Viral expulsión de Cristiano Ronaldo y Portugal aplaza su clasificación al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo en la derrota 2-0 de Portugal ante Irlanda, lo que retrasó la clasificación lusa al Mundial 2026 y generó polémica en el fútbol internacional.

Cristiano Ronaldo
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
05:07 p. m.
La noche de este jueves en Dublín quedará marcada por uno de los episodios más polémicos en la carrera de Cristiano Ronaldo.

El astro portugués fue expulsado por un codazo durante la derrota de su selección 2-0 frente a Irlanda, resultado que aplaza su clasificación directa al Mundial de 2026 y desató una ola de comentarios en redes sociales.

Portugal pierde el control y Ronaldo ve la roja

El partido, disputado en el Aviva Stadium, comenzó con dominio del balón para los dirigidos por Roberto Martínez, pero Irlanda sorprendió con su intensidad.

Troy Parrott abrió el marcador al minuto 17' y antes del descanso firmó el segundo tanto con un remate cruzado que dejó sin opciones al arquero Diogo Costa.

Desesperado por revertir el marcador, Ronaldo protagonizó la acción que cambiaría el rumbo del encuentro, la cual se dio al minuto 60 cuando golpeó con el codo la espalda del defensor Dara O'Shea, gesto que el árbitro castigó con roja directa tras la revisión del VAR.

El delantero, visiblemente frustrado, abandonó el campo en medio del abucheo del público irlandés y el desconcierto de sus compañeros.

Portugal sigue líder, pero deja escapar la clasificación

Con esta derrota, Portugal se mantiene líder del Grupo F con 10 puntos, dos más que Hungría y tres sobre Irlanda, pero perdió su segunda oportunidad consecutiva de asegurar el boleto directo al Mundial 2026.

En octubre ya había empatado con los húngaros, y ahora deberá esperar al último partido del domingo para sellar su clasificación.

Por su parte, Irlanda, que no asiste a una Copa del Mundo desde 2002, mantiene viva la esperanza con una actuación histórica.

