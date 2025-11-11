Lionel Messi confirmó en entrevista que regresa a Barcelona

Lionel Messi volvió a emocionar a millones de fanáticos al hablar en exclusiva con Diario Sport de Barcelona sobre su eterno vínculo con el club catalán y la ciudad que marcó su vida. El astro argentino, actualmente jugador del Inter Miami, reconoció que extraña profundamente la capital catalana y aseguró que volverá a vivir allí una vez finalice su contrato en Estados Unidos. Con la sinceridad que lo caracteriza, Messi repasó su historia con el Barcelona, su salida en 2021 y su deseo de reencontrarse con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

“Barcelona siempre será mi casa”

“Me había quedado una sensación rara después que me fui por cómo se dio todo. No me fui como me lo imaginaba, como lo soñaba. Soñaba jugar toda mi carrera en Europa estando en Barcelona”, confesó el campeón del mundo, recordando con nostalgia el momento más difícil de su carrera. El rosarino dejó claro que su corazón sigue ligado al club azulgrana y que su deseo es regresar para vivir en la ciudad junto a su familia.

Messi también resaltó la importancia del legado que dejó en el equipo catalán: “Aparecen nuevos jugadores, pero la historia nunca se olvida, no solo conmigo sino con toda la gente que pasó por el club”. Además, rememoró los momentos más especiales de su trayectoria: “Tuve la suerte de vivir muchos momentos felices. El primer sextete con Guardiola fue extraordinario y la última Champions con Luis Enrique también. Me quedo con todo lo que crecí como persona y como jugador”.

Su paso por París y los sueños que aún lo motivan

Al referirse a su paso por el Paris Saint-Germain, Messi fue honesto pero conciliador. “Parece que París fue un infierno y tampoco fue así. No me sentí bien, pero yo como jugador. Como familia tuvimos una experiencia muy buena, la disfrutamos. Era la primera vez que salíamos de Barcelona y no era fácil”, explicó.

También habló sobre el Mundial 2026, dejando la puerta abierta a su participación: “El Mundial me ilusiona, es especial. Pero quiero estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo y al plantel”.

Finalmente, el capitán argentino confirmó lo que muchos esperaban: su regreso a Barcelona, no como jugador, sino como habitante de su ciudad del alma. “Tengo muchas ganas de ir, extrañamos mucho Barcelona. Los nenes y mi esposa constantemente hablan de la ciudad y la idea es volver y vivir allí. Tenemos nuestra casa, todo, y es lo que deseamos”.

Con emoción, concluyó: “Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado. Va a ser emocionante recordar todo lo que viví. Agradecido por el cariño de siempre”. Una vez más, Messi demostró que su historia con Barcelona no terminó: simplemente está en pausa, esperando el momento de un reencuentro inevitable.