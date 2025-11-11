La escena viral que grababa una pareja y en la que apareció Messi sorpresivamente

Un inesperado suceso protagonizado por Lionel Messi en las calles de Barcelona ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas. Una pareja común, que grababa una escena romántica para compartir en redes sociales, jamás imaginó que el mejor jugador de la historia del fútbol aparecería espontáneamente en su video. Lo que comenzó como un gesto de amor cotidiano terminó convirtiéndose en una de las imágenes más virales de la semana.

Una escena romántica con un invitado inesperado

El video muestra a un joven entregándole un ramo de flores a su pareja, en una tranquila calle del centro de Barcelona. Todo parecía una escena sencilla y emotiva, hasta que en el fondo del plano apareció, caminando con total naturalidad, Lionel Messi. El astro argentino, vestido de manera discreta y sin guardaespaldas visibles, cruzó por detrás justo en el momento en que la cámara capturaba el intercambio entre los enamorados.

La reacción de ambos fue inmediata: gestos de sorpresa, risas y una incredulidad total al darse cuenta de quién acababa de pasar tan cerca. En cuestión de horas, el video se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram, acumulando millones de visualizaciones y comentarios de usuarios que no podían creer la casualidad del encuentro.

La visita especial de Messi a Barcelona

El motivo de la presencia de Lionel Messi en la ciudad catalana se debe a la concentración de la selección argentina en territorio español, donde se prepara para sus próximos compromisos internacionales. En medio de su estadía, el capitán de la ‘Albiceleste’ aprovechó para realizar una visita privada al nuevo Camp Nou, el estadio donde vivió los momentos más gloriosos de su carrera.

Durante la noche, Messi compartió en sus redes sociales varias fotografías dentro del recinto, en un gesto de profunda nostalgia y cariño hacia el club que lo vio crecer. A su salida, decidió caminar por las calles de Barcelona, disfrutando de la calma nocturna sin imaginar que se cruzaría con una pareja que, sin proponérselo, grabaría uno de los videos más comentados del momento.

Una coincidencia que unió el amor, la sorpresa y la leyenda del fútbol en una sola toma inolvidable.